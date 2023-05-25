На дороге под Белгородом подрядчик установил с нарушениями дорожное ограждение

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Белгородцы заметили, что на участке дороги Дубовое — Таврово начали разбирать недавно установленное межполосное ограждение. За комментарием редакция Бел.Ру обратилась в региональный минтранс, где сообщили, что дорожное ограждение на этом участке подрядчик установил с нарушениями, а сейчас всё переделывает по гарантии за свой счёт.
Ранее с вопросом о разделительном барьере от Дубового до Таврово обратилась местная жительница во время прямого эфира к министру автомобильных дорог и транспорта Сергею Евтушенко: «То ли вы не дочитали постановление, то ли поспешили его исполнить, но там говорится о разделительном барьере не менее 1 м шириной и металлическом отбойнике. Почему на данном участке нет такой разделительной полосы и как быть если случится какое-либо ЧП, как объехать препятствие, как уступить дорогу спецтранспорту?».
Сергей Евтушенко сообщил, что барьерное ограждение устанавливают в соответствии с нормативными требованиями: «На этом участке будет дополнительное устройство разметки. На сегодняшний день работы ещё не завершены».
Кроме того, в минтрансе объяснили Бел.Ру, почему на дорогах региона необходимо устанавливать дорожное ограждение. Как отметили в министерстве, согласно постановлению правительства РФ до 2024 года на всех четырёхполосных дорогах должны быть установлены барьерные ограждения по оси или проведены другие компенсационные мероприятия для разделения встречных потоков.
Также в минтрансе добавили, что на территории Белгородской области выезд на полосу встречного движения является одной из основных причин ДТП со смертельных исходом. Барьерное ограждение препятствует выезду водителей на встречную полосу, тем самым снижая тяжесть последствий в случае аварии.