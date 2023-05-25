На дороге под Белгородом подрядчик установил с нарушениями дорожное ограждение

Ранее с вопросом о разделительном барьере от Дубового до Таврово обратилась местная жительница во время прямого эфира к министру автомобильных дорог и транспорта Сергею Евтушенко: «То ли вы не дочитали постановление, то ли поспешили его исполнить, но там говорится о разделительном барьере не менее 1 м шириной и металлическом отбойнике. Почему на данном участке нет такой разделительной полосы и как быть если случится какое-либо ЧП, как объехать препятствие, как уступить дорогу спецтранспорту?».