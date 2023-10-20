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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Пограничники помешали диверсантам зайти в Белгородскую область

Пограничники помешали диверсантам зайти в Белгородскую область

20 октября 2023, 12:09
Фото: 1MI
Telegram-канал SHOT сообщает, что к границе с Белгородской областью могла подойти группа ВСУ. По их источнику, российские пограничники открыли по ним огонь из гранатомёта.

По данным канала, к границе подошли шестеро украинцев. Их заметили вчера, 19 октября, около восьми вечера недалеко от таможенного поста Грайворон. Предположительно, противники запустили над территорией России разведывательный беспилотник.

Российские военные сбили украинский дрон и отогнали группу обратно в лес. Один из украинцев оказался серьёзно ранен. Предполагается, что диверсанты проводили разведку перед попыткой прорыва на территорию России.

Отметим, что сегодня стало известно о задержании троих молодых людей, причастных к диверсиям на железной дороге в Старом Осколе. Против них возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту диверсии. За это парням грозит от 12 до 20 лет колонии.

Белгородская ФСБ задержала троих причастных к диверсиям на железной дороге
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#Белгородская область#Происшествия#Пограничники#Белгород#Приграничье#Диверсия#Александра Склярова#Украинская ДРГ
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