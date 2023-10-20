Пограничники помешали диверсантам зайти в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По данным канала, к границе подошли шестеро украинцев. Их заметили вчера, 19 октября, около восьми вечера недалеко от таможенного поста Грайворон. Предположительно, противники запустили над территорией России разведывательный беспилотник.
Российские военные сбили украинский дрон и отогнали группу обратно в лес. Один из украинцев оказался серьёзно ранен. Предполагается, что диверсанты проводили разведку перед попыткой прорыва на территорию России.
Отметим, что сегодня стало известно о задержании троих молодых людей, причастных к диверсиям на железной дороге в Старом Осколе. Против них возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту диверсии. За это парням грозит от 12 до 20 лет колонии.