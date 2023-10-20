Пограничники помешали диверсантам зайти в Белгородскую область

Отметим, что сегодня стало известно о задержании троих молодых людей, причастных к диверсиям на железной дороге в Старом Осколе. Против них возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту диверсии. За это парням грозит от 12 до 20 лет колонии.