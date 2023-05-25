«Петляй, пока не застрелили»: как украинские диверсанты пробивались к Грайворону

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
«Сотни, может, тысячи боеприпасов» — описывает начало понедельника 22 мая глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Обстрел был массированный: прилёты были как в приграничье, так и в самом Грайвороне.
Буквально над нами влетел «Ураган», вся крыша пробита. Рядом — частный зоопарк, хлебозавод, магазины, дома частные. Много объектов, которые не представляют никакой угрозы. А сыпалось и сыпалось — несколько часов абсолютно непрерывной канонады.
Геннадий Бондарев
Многие жители спрятались в укрытия. Так начался страшный для всего горокруга день: пока над городом взрывались западные боеприпасы, в приграничные сёла начали проникать украинские диверсанты.
Бел.Ру посетило их спустя два дня после вторжения. Мы перескажем ход продвижения диверсантов в обратном порядке: начиная с Грайворона и закончивая КПП, через который военные и проникли в регион. Таким образом, следующий населённый пункт на очереди — село Гора-Подол, где ДРГ закрепиться не удалось.
Глава Гора-Подола Дмитрий Ашеко рассказал журналистам, что во вторник и понедельник на территории его села шёл стрелковый бой. Так, ДРГ наступали со стороны Глотово: наши же подразделения окопались на месте и вели ответный огонь.
Они засели в ДК в селе Глотово. Забаррикадировали машинами всё, заминировали дороги. Пока отступали — били по нашим наступающим частям. Из миномётов, из реактивных систем. Порушили дома, дороги.
Дмитрий Ашеко
Вывозили всех тех, кто успел добежать. За теми, кто подальше, выезжали «Нивы», задействовали и броневики. В селе ещё можно увидеть следы от прилётов, вырытые окопы и импровизированные укрытия, но дальше Глотово диверсантам продвинуться не вышло. Там украинские военные оставили после себя сгоревшие дома, уничтоженные автомобили и множество мин.
Чем ближе к границе — тем больше разрушений. В Глотово на дорогах остались смятые, деформированные машины. Их диверсанты отбирали у местных: разумеется, против воли — под дулами автоматов. Затем из транспорта делали подобие баррикад: ставили автомобили носом к друг другу, надеясь, что это задержит наступающие в ответ российские войска.
Сказали — выходи отсюда, забрали телефон. Сказали — «петляй отсюда, пока не застрелили». Я и пошёл. Говорили чисто на русском, прекрасно говорили. Там уже иностранная техника стояла, за кустами. Больше ничего не видел.
Евгений Сотник, местный житель
Здесь же диверсанты заняли Дом культуры. Задержаться надолго у них в нём не получилось: внутри помещение выглядит нетронутым. О происшествии здесь напоминает только выбитое окно: и то, кажется, разбили его не намеренно, а случайно. Но это не так: залезли внутрь они именно через него.
За зданием можно обнаружить небольшую воронку — след от прилетевшего снаряда. Пройти к ней можно, но желания особого нет: сопровождающие нас безопасники не настойчиво, но весьма убедительно просят не ходить по «зелёнке», — траве, в которой остались мины. Иначе можно остаться без ноги.
Здесь же встречаются и первые разрушения. Весьма эмоционально о них рассказывает местная бабушка, Нина Владимировна Перепичай: судя по всему, в её огород прилетел снаряд — из-за этого целиком сгорел сарай.
Я заховалась в подвал. А туда як бабахнет, около дома. Я сидела за столом, мне страшно стало. Я вышла, глянула — окон нема. А тута всё горело, страшно було. Но спасибо — увезли меня в Грайворон. Огни полетели. Стекло вылетело в хату. Я выбежала, кликаю — никого нема. Опять пришла, оно вторий раз, а на третий уже пожар был. Бегаю, маюсь — одна я, никакой помощи. Нема никого. Очень страшно пережила. Но буде всё хорошо. Буде всё хорошо.
Нина Перепичай
Нина Владимировна плачет — голос её дрожит. Фразу «всё будет хорошо» она проговоривает с десяток раз.
Местные утверждают, что видели в селе технику, в том числе упомянутые не раз танки с крестами. У страха глаза велики, но рассказам людей охотно веришь. Ведь до границы здесь — всего ничего. Ближе лишь Козинка, куда мы отправляемся следом.
Козинка напоминает тихий городок из детства: маленькие невысокие дома, деревья, которые на их фоне кажутся такими большими, есть даже гнездо аиста — где-то поодаль, на трубе. Но в понедельник поселение, расположенное в полукилометре от КПП, пережило ужас.
Бабушка у нас там через дорогу живёт уже 35 лет. Смотрит — за забором уже вечером сидит парень, согнулся. А она одна живёт, я её знаю, будет до конца смотреть. И смотрит: по дороге идут три солдата. А тот встаёт и идёт к ним. И тогда она поняла, кто это. И она всё равно осталась смотреть.
— рассказывает местная жительница.
Но некоторые местные всё ещё «на позитиве». В том числе — красноносые дедушки, патриоты.
Вот тут мы сидели, разговаривали. А оно летит — фьюить, бах! С четырёх сторон. А чего нам бояться? Уехать предлагали. Ну, а чего мы поедем? До Грайворона? И так до Москвы? Мы — патриоты. И нам не страшно. В панику впадать — хуже смерти.
Но события здесь всё же происходили трагические: у местных под дулом автомата отбирали личные вещи. Здесь же погиб 50-летний Юрий Гаевой.
Чем ближе к границе — тем меньше времени журналистам дают на то, чтобы изучить обстановку. Несколько минут — максимум, после чего нужно залезать обратно в бронированную машину и быстро ехать на следующую точку.
В паре сотен метров от границы корреспонденты видят разрушенный дом. Под возгласы «быстрее, вашу мать!» удаётся сделать пару кадров — оставаться долго на одном месте опасно для жизни.
К нам навстречу из строения выплыла, словно призрак, пожилая женщина лет 80-ти. Пообщаться с ней не удалось: под гневные выкрики службы безопасности журналистов согнали обратно в автомобиль. Бабушка же осталась на месте провожать нас взглядом: она — последний живой человек, которого нам удалось увидеть на подъезде к границе. Границе, где через несколько минут все мы попадём под миномётный огонь.