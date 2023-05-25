«Петляй, пока не застрелили»: как украинские диверсанты пробивались к Грайворону

Здесь же диверсанты заняли Дом культуры. Задержаться надолго у них в нём не получилось: внутри помещение выглядит нетронутым. О происшествии здесь напоминает только выбитое окно: и то, кажется, разбили его не намеренно, а случайно. Но это не так: залезли внутрь они именно через него.