Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Действия комикса разворачиваются спустя несколько месяцев с момента прорыва украинских диверсантов в Грайворонском горокруге. По сюжету британские спецназовцы из Особой воздушной службы (SAS) решают устроить вылазку на границу Белгородской области, задействовав для этого «евроичкерийцев». Противостоят этому отряды Росгвардии из состава полка «Ахмат».
На этот раз мы решили затронуть тему национал-предателей и их использования для съёмки пропагандистских роликов на русско-украинской границе для демонстративных рейдов. В конце-концов, у нас даже «Тик-Токи» круче, чем у противника. Ведь так?
команда Telegram-канала «Рыбарь»
На страницах комикса разворачивается перестрелка, сюжет которой спойлерить мы не будем. Скажем лишь, что в наличии есть заочное камео Рамзана Кадырова, съёмка «Тик-Токов» под лезгинку и «кулуарные договорённости» британской короны.
Целиком комикс можно скачать по ссылке. Он бесплатен, не предназначен для продажи и выпускается при поддержке Министерства обороны РФ. В канале военблогера есть также версии комикса на английском, арабском и китайском языках.
Ранее «Рыбарь» уже обращал внимание на Белгородскую область: например, подсчитав количество обстрелов региона. Что касается батальона «Ахмат», то о задействовании чеченских бойцов в защите Белгородской области стало известно ещё в начале лета. Рамзан Кадыров тогда заявил, что «выработаны эффективные меры взаимодействия, которые позволят усилить безопасность на приграничных территориях».
* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещённая в России