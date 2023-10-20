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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Из-за нового законопроекта белгородцы могут лишиться доступа к World of Tanks

«Нет пробития»: в России могут заблокировать игру World of Tanks

20 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI

Из-за нового законопроекта белгородцы могут лишиться доступа к World of Tanks

Игра может быть заблокирована из-за нового принятого Госдумой законопроекта. Под блокировку могут также попасть и другие подобные игры, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на депутата Антона Горелкина.

О возможной блокировке популярной компьютерной игры World of Tanks сообщили в Госдуме. Игра может попасть под действие принятого законопроекта о блокировке информационных ресурсов, которые предлагают оказывать помощь противнику во время вооружённых конфликтов. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в игре собирают деньги для ВСУ.

Тем не менее, политик предложил создать в России альтернативную игру, чтобы «прекратить спонсировать западные игровые студии».

Сейчас благодаря отчислениям ЕРАИ осуществляется внебюджетное финансирование российского спорта. Если регулятор заходит в сферу видеоигр, значит, нужно уже продумывать и варианты финансовой поддержки с его стороны тех самых альтернатив западным разработкам. Мне кажется, такой сценарий будет вполне уместен.
процитировали журналисты «РИА Новости» парламентария.
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#Белгородская область#Законопроект#Россия#Блокировка#Белгород#Компьютерная игра#Александра Склярова
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