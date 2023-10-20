«Нет пробития»: в России могут заблокировать игру World of Tanks

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
О возможной блокировке популярной компьютерной игры World of Tanks сообщили в Госдуме. Игра может попасть под действие принятого законопроекта о блокировке информационных ресурсов, которые предлагают оказывать помощь противнику во время вооружённых конфликтов. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в игре собирают деньги для ВСУ.
Тем не менее, политик предложил создать в России альтернативную игру, чтобы «прекратить спонсировать западные игровые студии».
Сейчас благодаря отчислениям ЕРАИ осуществляется внебюджетное финансирование российского спорта. Если регулятор заходит в сферу видеоигр, значит, нужно уже продумывать и варианты финансовой поддержки с его стороны тех самых альтернатив западным разработкам. Мне кажется, такой сценарий будет вполне уместен.
процитировали журналисты «РИА Новости» парламентария.