«Нет пробития»: в России могут заблокировать игру World of Tanks

О возможной блокировке популярной компьютерной игры World of Tanks сообщили в Госдуме. Игра может попасть под действие принятого законопроекта о блокировке информационных ресурсов, которые предлагают оказывать помощь противнику во время вооружённых конфликтов. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в игре собирают деньги для ВСУ.