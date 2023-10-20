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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Белгороде на четырёхполосных дорогах появятся разделительные барьеры

На 26 дорогах Белгорода установят разделительные барьеры. Где и зачем?

20 октября 2023, 07:22
Фото: 1MI

В Белгороде на четырёхполосных дорогах появятся разделительные барьеры

Пару лет назад в России ввели новые требования к оснащению четырёхполосных дорог отбойниками и разделительными полосами. Как Бел.Ру сообщили в ответ на запрос, 26 дорог в Белгороде требуют оснащения подобными системами. Установить их все должны до конца 2024 года.
Сюжет
Дороги

Где появятся разделители в Белгороде

Установить разделители в середине крупных трасс должны в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта» на всех четырёхполосных дорогах. Предусматриваются варианты с барьерными, парапетными, тросовыми и комбинированными разделителями. Появятся они на следующих 26 улицах города:

  1. автодорога от улицы Студенческая до Северо-восточного обхода города Белгорода с подъездом к селу Зелёная поляна
  2. автодорога Белгород — Никольское — Крым — Ясные Зори — Архангельское
  3. автодорога по Северо-восточному обходу города
  4. улица 60 лет Октября
  5. Белгородский проспект
  6. улица Белгородского полка
  7. улица Буденного
  8. улица Вокзальная
  9. улица Газовиков
  10. Гражданский проспект
  11. улица Дзгоева
  12. улица Сторожевая
  13. улица Калинина
  14. улица Конева
  15. улица Королева
  16. улица Корочанская
  17. улица Костюкова
  18. улица Красноармейская
  19. улица Магистральная
  20. Михайловское шоссе
  21. улица Молодежная
  22. улица Спортивная
  23. улица Сумская
  24. переулок 2-й Кашарский
  25. улица Князя Трубецкого
  26. улица Рабочая

Всего в регионе на сегодняшний день насчитывают 203,8 км четырехполосных автомобильных дорог. Из них на 9,1 км отсутствует разделительная полоса или барьерное ограждение по оси проезжей части, сообщили Бел.Ру в ответ на официальный запрос в правительстве Белгородской области.

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Зачем нужны разделители на дорогах

Согласно постановлению №899 от 11 июня 2021 года, разделительные полосы шириной в два метра должны обязательно появиться на четырёхполосных дорогах без барьерных ограждений. В том случае, если на дороге всё же установлен тросовый барьер, то допускается уменьшение ширины разделительной полосы до одного метра.

Использовать такие дороги без разделителей и полос можно до наступления сроков капремонта. Отсутствие инфраструктуры допускается на период до капитального ремонта «в случае невозможности её устройства» в рамках работ по ремонту или содержанию и при условии компенсационных мероприятий.

Норма вступила в силу через десять дней после опубликования документа — 21 июня 2021 года. При этом в Белгородской области с тех пор работы по данному направлению ещё не завершили — планируют это сделать до конца 2024 года.

По мнению правительства РФ, решение с созданием разделителей поможет уменьшить количество ДТП, связанных с выездом на встречку, и в целом повысит общий уровень безопасности дорожного движения.

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Как обстоит ситуация с разделителями в Белгородской области

В регионе разделители на четырёхполосных дорогах постепенно появляются. В мае этого года на участке дороги Дубовое-Таврово начали делать межполосное ограждение. А потом начали разбирать обратно: дело в том, что вышла ошибка, и допустил её подрядчик. Переделывал он же — за свой счёт.

Министр дорог Сергей Евтушенко в ответ на замечания жителей сообщил, что барьерное ограждение там теперь устанавливают в соответствии с нормативными требованиями: «На этом участке будет дополнительное устройство разметки. На сегодняшний день работы ещё не завершены».

В минтрансе не раз отмечали, что на территории Белгородской области выезд на полосу встречного движения является одной из основных причин смертельных ДТП. Препятствовать выезду водителей на встречку должны те самые разделительные полосы и отбойники.

Евтушенко рассказывал, что по итогам 2022 года тросовые ограждения в Волоконовском и Валуйском районах снизили почти до нуля число ДТП с лобовым столкновением — их стало в семь раз меньше. «Тросы сработали», — заявил министр.

Но даже они не всегда помогают: во время последнего заседания Совета общественности при минтрансе Евтушенко рассказал о ДТП, которое он не забудет никогда:

Такой случай был на участке Спутник — Ротонда. Это ДТП я не забуду никогда, когда один буквально перелетел через разделитель и въехал в «Жигули» и там вся семья из пяти человек погибла.

Чиновник отметил, что Белгородская область стремится находить нестандартные решения при обеспечении безопасности на дорогах. И это доказывает свою эффективность.

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В то же время споры из-за дорожных ограждений регулярно разгораются среди белгородцев. Не так давно жители жаловались на «неэстетичное» ограждение у горбольницы №2. А началось всё с некрасивого (по мнению жителей) забора на Мичурина в 2022 году.

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#Белгородская область#Движение#Дороги#Транспорт#Встречка#Ограждение#Белгород#Артем Черненко#Разделители
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