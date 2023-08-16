Как получить новую выплату и что случилось с многострадальным недостроем в Белгороде?

Более того, самого факта проживания и наличия ребёнка для получения помощи не хватит. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 мая 2023 года для жительниц Грайворонского горокруга. Для жительниц Шебекинского округа — с 31 мая. То есть ребёнок должен родиться не ранее этих дат.