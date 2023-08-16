Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Как получить новую выплату и что случилось с многострадальным недостроем в Белгороде?

Как получить новую выплату и что случилось с многострадальным недостроем в Белгороде?

16 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Жительницы приграничья могут получить выплаты за рождение детей, многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупили, а Лина Зотова ушла с должности гендиректора в компании её отца.

Выплаты белгородкам

Жительницы приграничья могут получить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей за рождение детей. Изначально такая выплата была доступна лишь семьям военнослужащих, которые попали под частичную мобилизацию или служили по контракту. Теперь материальная помощь доступна и жительницам Грайворонского и Шебекинского городских округов.

Изменения внесли в постановление правительства Белгородской области. Они вступили в силу 7 августа. Тем не менее выплата будет назначаться только по одному из указанных пунктов.

Более того, самого факта проживания и наличия ребёнка для получения помощи не хватит. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 мая 2023 года для жительниц Грайворонского горокруга. Для жительниц Шебекинского округа — с 31 мая. То есть ребёнок должен родиться не ранее этих дат.

Предварительно требуется подать заявление. Сделать это можно в органах соцзащиты по месту фактического проживания, через МФЦ или «Госуслуги». Для получения выплаты при себе необходимо иметь заявление, паспорт, реквизиты счёта, СНИЛС, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий проживание в приграничных округах.

Добавим, что выплачивать деньги будут до 30 сентября.

Белгородки из приграничья смогут получить 50 тысяч рублей за рождение детей
Узнать подробнее

Проданный недострой

Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец продали. Владельцем стало АО «Белгородская ипотечная корпорация». Компания выкупила здание за 51,8 млн рублей.

Как сообщается, в лот вошли само здание и участок под ним, товарно-материальные ценности, часть долевой собственности на бизнес-центр и землю. При этом начальная цена превышала 129 млн рублей.

Бизнес-центр на улице Чапаева начали строить в далёком 2004 году. Там планировали сделать ТД «Александровский» с гостинично-административным комплексом, рестораном, помещениями для офисов, автосалоном, стоянкой. Работы при этом завершили всего на 8%.

Недостроенное здание пытались продать с 2020 года. Однако зачастую покупателей на указанную недвижимость не находилось.

В 2022 году недострой всё-таки выкупило ООО «Технологии и услуги». Организация действовала в интересах белгородской компании. Позже стало известно, что победитель торгов отказался от исполнения обязательств.

Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупили
Узнать подробнее

Смена гендиректора

Дочь депутата облдумы Владимира Зотова ушла с должности генерального директора компании «Альфа-Траст», принадлежащей её отцу. Руководителем организации Лина Зотова стала в 2020 году.

Теперь её должность занимает Александра Удачина. Изменения актуальны с 15 августа. Она была гендиректором «Акварест» и «Курорт Ривьера», которые тоже принадлежали Зотову. Обе компании ликвидированы.

На текущий момент Лина Зотова остаётся владелицей и директором ООО «Белогорье» и ООО «Стиль жизни».

Дочь Владимира Зотова ушла с должности директора его компании в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцамМногострадальный недострой на Левобережье в Белгороде вновь выставили на торги«Сады Белогорья» принесли Зотову и Ковалёвой первую прибыль после многих лет убытков
#Наталья Корявых#Итоги дня#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Владимир зотов#Лина Зотова#Общество#Город#Выплаты#Недострой#Левобережье#Гендиректор#Бизнес-центр#Лот
Подпишитесь
Многодетная белгородка после скандала отказалась сдавать полученный бесплатно дом
Сегодня, 11:18
Белгородки из приграничья смогут получить 50 тысяч рублей за рождение детей
Сегодня, 10:12
Угрожал, бил по машине: белгородские медики едва не пострадали от буйного пациента
Сегодня, 13:07
Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области
Сегодня, 12:01
В Белгороде рядом с жилыми домами бушует амброзия
Сегодня, 14:42
Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцам
Сегодня, 11:59