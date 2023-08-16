Как получить новую выплату и что случилось с многострадальным недостроем в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Жительницы приграничья могут получить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей за рождение детей. Изначально такая выплата была доступна лишь семьям военнослужащих, которые попали под частичную мобилизацию или служили по контракту. Теперь материальная помощь доступна и жительницам Грайворонского и Шебекинского городских округов.
Изменения внесли в постановление правительства Белгородской области. Они вступили в силу 7 августа. Тем не менее выплата будет назначаться только по одному из указанных пунктов.
Более того, самого факта проживания и наличия ребёнка для получения помощи не хватит. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 мая 2023 года для жительниц Грайворонского горокруга. Для жительниц Шебекинского округа — с 31 мая. То есть ребёнок должен родиться не ранее этих дат.
Предварительно требуется подать заявление. Сделать это можно в органах соцзащиты по месту фактического проживания, через МФЦ или «Госуслуги». Для получения выплаты при себе необходимо иметь заявление, паспорт, реквизиты счёта, СНИЛС, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий проживание в приграничных округах.
Добавим, что выплачивать деньги будут до 30 сентября.
Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец продали. Владельцем стало АО «Белгородская ипотечная корпорация». Компания выкупила здание за 51,8 млн рублей.
Как сообщается, в лот вошли само здание и участок под ним, товарно-материальные ценности, часть долевой собственности на бизнес-центр и землю. При этом начальная цена превышала 129 млн рублей.
Бизнес-центр на улице Чапаева начали строить в далёком 2004 году. Там планировали сделать ТД «Александровский» с гостинично-административным комплексом, рестораном, помещениями для офисов, автосалоном, стоянкой. Работы при этом завершили всего на 8%.
Недостроенное здание пытались продать с 2020 года. Однако зачастую покупателей на указанную недвижимость не находилось.
В 2022 году недострой всё-таки выкупило ООО «Технологии и услуги». Организация действовала в интересах белгородской компании. Позже стало известно, что победитель торгов отказался от исполнения обязательств.
Дочь депутата облдумы Владимира Зотова ушла с должности генерального директора компании «Альфа-Траст», принадлежащей её отцу. Руководителем организации Лина Зотова стала в 2020 году.
Теперь её должность занимает Александра Удачина. Изменения актуальны с 15 августа. Она была гендиректором «Акварест» и «Курорт Ривьера», которые тоже принадлежали Зотову. Обе компании ликвидированы.
На текущий момент Лина Зотова остаётся владелицей и директором ООО «Белогорье» и ООО «Стиль жизни».