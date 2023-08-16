Дочь Владимира Зотова ушла с должности директора его компании в Белгороде

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По данным «СПАРК-Интерфакс», Лина Зотова ушла с должности генерального директора ООО «Альфа-Траст» — компании, зарегистрированной на улице Харьковской, 8а в Белгороде, где расположен офис ГК «Агро-Белогорье» и новый ресторан Iva, и занимающейся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Сама компания создана в мае 2003 года и за 20 лет переходила от одного владельца к другому. Среди них числятся Александр Пашков, Вячеслав Степаненко и Александр Потапов. Владимир Зотов стал единоличным владельцем в декабре 2009 года. По итогам 2022 года «Альфа-Траст» отчитался о выручке в 55,2 млн рублей и чистой прибыли в 21,1 млн рублей. Стоимость чистых активов компании выросла до 147 млн рублей.
Руководителей у компании было всего два. С момента образования гендиректором был Александр Потапов. В январе 2020 года его сменила Лина Зотова. И вот 15 августа в должность вступила Александра Удачина, которая в своё время была гендиректором других компаний Зотова — «Акварест» и «Курорт Ривьера», на сегодня ликвидированных.
Лина Зотова остаётся владелицей и директором ООО «Белогорье», зарегистрированного по тому же адресу Харьковская, 8а, ООО «Стиль жизни» и имеет 18,93% в ООО «Крит», имеющем регистрацию в «Сити Молле Белгородском». Основной владелицей там выступает дочь бывшего губернатора Ольга Савченко.
Напомним, Зотов стал самым богатым белгородским бизнесменом в новом топе Бел.Ру. В топ-100 вошли также Лина Зотова и Ольга Савченко.