Дочь Владимира Зотова ушла с должности директора его компании в Белгороде

Сама компания создана в мае 2003 года и за 20 лет переходила от одного владельца к другому. Среди них числятся Александр Пашков, Вячеслав Степаненко и Александр Потапов. Владимир Зотов стал единоличным владельцем в декабре 2009 года. По итогам 2022 года «Альфа-Траст» отчитался о выручке в 55,2 млн рублей и чистой прибыли в 21,1 млн рублей. Стоимость чистых активов компании выросла до 147 млн рублей.