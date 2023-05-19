«Сады Белогорья» принесли Зотову и Ковалёвой первую прибыль после многих лет убытков

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Исходя из отчёта, ООО «Сады Белогорья» в 2022 году получило чистой прибылью 47,8 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году предприятие отчиталось об убытках на 149,5 млн рублей, а в 2020 компания потеряла 36,8 млн рублей.
Последний раз до этого «Сады Белогорья» выходили в плюс в 2016 году. Тогда общество заработало 5,3 млн рублей чистой прибылью.
При этом стоит отметить, что выручка от продажи составила в 2022 году 211 млн рублей. Это меньше, чем было в 2021 году: тогда аналогичный показатель равнялся 277 млн рублей.
Занимающееся выращиванием семечковых и косточковых культур ООО «Сады Белогорья» зарегистрировано в Белгородской области с 2008 года. Руководит компанией Николай Разуваев, владеют же — депутат областной думы Владимир Зотов и его соратница Лариса Ковалёва. В 2023 году Зотов попал в топ-100 влиятельных белгородцев и занял в нём второе место, сразу за губернатором.