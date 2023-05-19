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«Сады Белогорья» принесли Зотову и Ковалёвой первую прибыль после многих лет убытков

19 мая 2023, 07:59
Фото: 1MI
Яблоки, архивное фото
Принадлежащие богатейшему белгородцу Владимиру Зотову «Сады Белогорья» отчитались о доходах за 2022 год. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», предприятие впервые за семь лет принесло прибыль — 47,8 млн рублей.

Исходя из отчёта, ООО «Сады Белогорья» в 2022 году получило чистой прибылью 47,8 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году предприятие отчиталось об убытках на 149,5 млн рублей, а в 2020 компания потеряла 36,8 млн рублей.

Последний раз до этого «Сады Белогорья» выходили в плюс в 2016 году. Тогда общество заработало 5,3 млн рублей чистой прибылью.

При этом стоит отметить, что выручка от продажи составила в 2022 году 211 млн рублей. Это меньше, чем было в 2021 году: тогда аналогичный показатель равнялся 277 млн рублей.

Занимающееся выращиванием семечковых и косточковых культур ООО «Сады Белогорья» зарегистрировано в Белгородской области с 2008 года. Руководит компанией Николай Разуваев, владеют же — депутат областной думы Владимир Зотов и его соратница Лариса Ковалёва. В 2023 году Зотов попал в топ-100 влиятельных белгородцев и занял в нём второе место, сразу за губернатором.

Владельцы Белгородской области. Самый богатый Владимир Зотов и «Агро-Белогорье»
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