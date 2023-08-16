Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцам

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Прокуратура провела проверку по вопросу выплат вынужденным переселенцам. Ранее в Сети появились сообщения, что белгородцы из приграничья стали чаще жаловаться на невыплату денег властями. Сотрудники надзорного ведомства никаких нарушений не обнаружили.
Перечни населённых пунктов, жителям которых положены выплаты в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей, ранее утвердил региональный оперштаб. Как пояснили в прокуратуре, проблем, связанных с финансированием вышеуказанных мер господдержки, не выявлено.
Насчитали правоохранители в общей сложности 2212 отказов в выплате денег заявителям. Как заявили в надзорном ведомстве, в этом случае подавались заявления жителями тех сёл Шебекинского округа, которые в список на выплаты не вошли.
«Фактов необоснованных отказов в предоставлении анализируемых мер государственной поддержки не допущено», — добавили в белгородской прокуратуре.
В связи с этим никаких мер прокурорского реагирования не было.