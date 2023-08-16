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Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцам

Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцам

16 августа 2023, 11:59
Фото: 1MI
В Сети ранее появилась информация о том, что белгородские вынужденные переселенцы стали чаще жаловаться на невыплату денег властями. После проверки нарушений не обнаружили, сообщили в прокуратуре региона.
Сюжет
Выплаты

Прокуратура провела проверку по вопросу выплат вынужденным переселенцам. Ранее в Сети появились сообщения, что белгородцы из приграничья стали чаще жаловаться на невыплату денег властями. Сотрудники надзорного ведомства никаких нарушений не обнаружили.

Перечни населённых пунктов, жителям которых положены выплаты в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей, ранее утвердил региональный оперштаб. Как пояснили в прокуратуре, проблем, связанных с финансированием вышеуказанных мер господдержки, не выявлено.

Насчитали правоохранители в общей сложности 2212 отказов в выплате денег заявителям. Как заявили в надзорном ведомстве, в этом случае подавались заявления жителями тех сёл Шебекинского округа, которые в список на выплаты не вошли.

«Фактов необоснованных отказов в предоставлении анализируемых мер государственной поддержки не допущено», — добавили в белгородской прокуратуре.

В связи с этим никаких мер прокурорского реагирования не было.

Более 3,2 млрд рублей потратили на выплаты белгородцам из приграничья
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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Выплаты#Вынужденные переселенцы#Проверка#Оперштаб#Финансирование#Меры господдержки#Наталья Корявых#Общество
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