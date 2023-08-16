Белгородки из приграничья смогут получить 50 тысяч рублей за рождение детей

Заявление на получение выплат жительницы приграничья могут подать в орган соцзащиты по месту фактического проживания лично или через представителя. Также уточняется, что заявление подаётся и через МФЦ или в электронном виде через «Госуслуги». Для получения выплаты необходимо иметь при себе заявление, паспорт, доверенность (если документы подаются через представителя), реквизиты счёта, документ, подтверждающий проживание в вышеуказанных муниципалитетах. Кроме того, необходимо иметь свидетельство о рождении ребёнка и СНИЛС.