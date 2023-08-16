Белгородки из приграничья смогут получить 50 тысяч рублей за рождение детей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Пострадавшие из-за обстрелов и вынужденно покинувшие дома женщины из приграничных Грайворонского и Шебекинского горокругов могут претендовать на выплаты при рождении детей. Указанная выплата в размере 50 тыс. рублей будет единовременной.
Изначально на выплаты такого рода могли претендовать только белгородки, чьи мужья были призваны на военную службу — мобилизованные, контрактники. Теперь это постановление дополнили. Изменения утвердили 7 августа, следует из документа. Отметим, что выплата женщинам назначается только по одному из вышеуказанных пунктов.
Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 мая для женщин из Грайворонского горокруга и с 31 мая для женщин, живущих в Шебекинском округе. Для получения выплат ребёнок должен родиться не раньше указанных дат.
Если родилось двое и более детей, выплата предоставляется на каждого из них. При мертворождении выплата не положена. Право на финансовую помощь подтверждается свидетельством о рождении.
Заявление на получение выплат жительницы приграничья могут подать в орган соцзащиты по месту фактического проживания лично или через представителя. Также уточняется, что заявление подаётся и через МФЦ или в электронном виде через «Госуслуги». Для получения выплаты необходимо иметь при себе заявление, паспорт, доверенность (если документы подаются через представителя), реквизиты счёта, документ, подтверждающий проживание в вышеуказанных муниципалитетах. Кроме того, необходимо иметь свидетельство о рождении ребёнка и СНИЛС.
Указанная единовременная выплата не учитывается при определении дохода семьи при определении права на получение других мер соцподдержки.
Рассматривать заявление будут в течение десяти дней с момента его регистрации. Отказ в выплатах возможен в случаях, если документы не соответствуют требованиям, если ребёнок умер, а также при предоставлении недостоверных сведений и при нахождении ребёнка на полном гособеспечении.
Обеспечить выделение средств на выплаты министерству соцзащиты должен белгородский минфин. Деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Выплаты осуществляются до 30 сентября 2023 года.