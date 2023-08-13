Невинные смерти и преступная группа чиновников: траурные итоги недели по-белгородски

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Накануне выходных появилась новость о деятельности преступной группы — региональное управление ФСБ задержало должностных лиц Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности.
Они стали организаторами преступной схемы по получению особо крупных взяток от коммерческих структур. Речь идёт о взятках, общая сумма которых превышает 60 млн рублей. Помогли правоохранителям в задержании московские коллеги — злоумышленников уже заключили под стражу.
По данным наших источников, силовики задержали начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства Внукова, начальника отдела фонда Овчарову, бывшего гендиректор Центра экологической безопасности Медведева и его заместителя по экономике Попова.
Примечательно, что дело может пойти дальше четырёх задержанных чиновников и суммы свыше 60 млн рублей. Сейчас устанавливаются ещё двое участников группы. Всё это происходит в рамках расследования уголовного дела на Константина Полежаева — бывшего замгубернатора по ЖКХ. Он уже признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.
Активность обстрелов в приграничье Белгородской области снова возросла после непродолжительного спада. 9 августа наши территории находились под артиллерийскими и миномётными обстрелами. Также ВСУ атаковали с беспилотников. В этот день не обошлось без жертв.
В Грайворонском округе во время обстрела погиб мужчина, ещё четверо белгородцев пострадали. Это произошло в посёлке Горьковский — пять снарядов разорвались прямо в центре населённого пункта. Местный житель погиб от осколочных ранений, не совместимых с жизнью. Ещё трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а женщина — контузию. Трое белгородцев по прежнему находятся в больницах под наблюдением врачей, четвёртого после медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.
В тот день в Горьковском зафиксировали и повреждения: пострадали несколько частных домов, автомобили, на одной улице оборвало ЛЭП. Всего 9 августа по Белгородской области ВСУ нанесли свыше 80 ударов.
4 августа в Разумном 15-летняя девочка-подросток ушла гулять и не вернулась. На следующий день её начали искать, а уже 6 августа стало известно о её смерти. Белгородку нашли мёртвой на кладбище с признаками насильственной смерти. Виновника быстро нашли и задержали.
По версии следствия, вечером 4 августа мужчина напал на школьницу, когда та шла мимо кладбища. Он изнасиловал её, после чего задушил — побоялся, что девушка заявит на него в полицию.
42-летний подозреваемый признал свою вину. В качестве причины своего поступка мужчина назвал нехватку женского внимания, которую он решил восполнить в состоянии алкогольного опьянения.
9 августа девочку похоронили. Попрощаться с ней пришёл и глава Белгородского района Владимир Перцев.
Власти Белгородской области намерены начать новый учебный год в школах очно. Из-за того, что оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, окончательного решения по формату обучения до сих пор нет. Всё решится 25 августа — исходя из ситуации с обстрелами и потенциальной угрозой жизни школьников в учебных заведениях.
При этом график работы школ и расписание занятий уже активно составляют. После этого расписание доведут до преподавателей, учеников и родителей, сделают это как раз к началу учебного года. Оптимальное решение организации учебного процесса будет в каждом учебном заведении своё — его примут, исходя из учёта необходимых безопасных условий.
Дистанционка частично тоже останется: онлайн планируется проводить внеурочные занятия и отдельные предметы, в зависимости от возможностей каждой школы.
Многолетняя эпопея с судебными разбирательствами между администрацией Белгорода и компанией «Геопарк» Александра Каракулова, которая арендовала землю в Центральном парке под аттракционы, наконец-то завершилась. Организацию признали банкротом из-за невыплаты долга за аренду мэрии города. Эпохальное событие случилось 1 августа, решение вынес Арбитражный суд Белгородской области.
Конкурсное производство в отношении компании продлится до 1 февраля. Кредиторы могут предъявить юрлицу свои требование в течение двух месяцев.
Договор аренды земли «Геопарк» заключил с администрацией Белгорода ещё в 2011 году, после чего городские власти резко подняли стоимость за участок. Компания пыталась через суд взыскать с мэрии 54,8 млн рублей необоснованного обогащения, но суд встал на сторону властей. Напомним, именно «Геопарку» принадлежат аттракционы, которые раньше работали в Центральном парке города.