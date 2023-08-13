Невинные смерти и преступная группа чиновников: траурные итоги недели по-белгородски

В Грайворонском округе во время обстрела погиб мужчина, ещё четверо белгородцев пострадали. Это произошло в посёлке Горьковский — пять снарядов разорвались прямо в центре населённого пункта. Местный житель погиб от осколочных ранений, не совместимых с жизнью. Ещё трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а женщина — контузию. Трое белгородцев по прежнему находятся в больницах под наблюдением врачей, четвёртого после медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.