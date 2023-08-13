Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Невинные смерти и преступная группа чиновников: траурные итоги недели по-белгородски

Невинные смерти и преступная группа чиновников: траурные итоги недели по-белгородски

13 августа 2023, 04:56
Фото: Bel.ru
Расскажем о двух громких смертях — жертвах убийцы и обстрелов. За это же время в Белгородской области завершилась история с «Геопарком» в Центральном парке Белгорода, выявили преступную группу чиновников, а правительство активно готовится к учебному году.

Взятки преступной группы

Накануне выходных появилась новость о деятельности преступной группы — региональное управление ФСБ задержало должностных лиц Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности.

Они стали организаторами преступной схемы по получению особо крупных взяток от коммерческих структур. Речь идёт о взятках, общая сумма которых превышает 60 млн рублей. Помогли правоохранителям в задержании московские коллеги — злоумышленников уже заключили под стражу.

По данным наших источников, силовики задержали начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства Внукова, начальника отдела фонда Овчарову, бывшего гендиректор Центра экологической безопасности Медведева и его заместителя по экономике Попова.

Примечательно, что дело может пойти дальше четырёх задержанных чиновников и суммы свыше 60 млн рублей. Сейчас устанавливаются ещё двое участников группы. Всё это происходит в рамках расследования уголовного дела на Константина Полежаева — бывшего замгубернатора по ЖКХ. Он уже признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Стали известны фамилии задержанных за взятки на 60 млн рублей белгородских чиновников
Узнать подробнее

Погибший и раненные при обстрелах

Активность обстрелов в приграничье Белгородской области снова возросла после непродолжительного спада. 9 августа наши территории находились под артиллерийскими и миномётными обстрелами. Также ВСУ атаковали с беспилотников. В этот день не обошлось без жертв.

В Грайворонском округе во время обстрела погиб мужчина, ещё четверо белгородцев пострадали. Это произошло в посёлке Горьковский — пять снарядов разорвались прямо в центре населённого пункта. Местный житель погиб от осколочных ранений, не совместимых с жизнью. Ещё трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а женщина — контузию. Трое белгородцев по прежнему находятся в больницах под наблюдением врачей, четвёртого после медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

В тот день в Горьковском зафиксировали и повреждения: пострадали несколько частных домов, автомобили, на одной улице оборвало ЛЭП. Всего 9 августа по Белгородской области ВСУ нанесли свыше 80 ударов.

Стали известны подробности о пострадавших при обстреле белгородского приграничья
Узнать подробнее

Убийство девочки

4 августа в Разумном 15-летняя девочка-подросток ушла гулять и не вернулась. На следующий день её начали искать, а уже 6 августа стало известно о её смерти. Белгородку нашли мёртвой на кладбище с признаками насильственной смерти. Виновника быстро нашли и задержали.

По версии следствия, вечером 4 августа мужчина напал на школьницу, когда та шла мимо кладбища. Он изнасиловал её, после чего задушил — побоялся, что девушка заявит на него в полицию.

42-летний подозреваемый признал свою вину. В качестве причины своего поступка мужчина назвал нехватку женского внимания, которую он решил восполнить в состоянии алкогольного опьянения.

9 августа девочку похоронили. Попрощаться с ней пришёл и глава Белгородского района Владимир Перцев.

«Отзывчивая девочка из многодетной семьи»: какой была убитая под Белгородом девушка
Узнать подробнее

Готовимся к очному обучению

Власти Белгородской области намерены начать новый учебный год в школах очно. Из-за того, что оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, окончательного решения по формату обучения до сих пор нет. Всё решится 25 августа — исходя из ситуации с обстрелами и потенциальной угрозой жизни школьников в учебных заведениях.

При этом график работы школ и расписание занятий уже активно составляют. После этого расписание доведут до преподавателей, учеников и родителей, сделают это как раз к началу учебного года. Оптимальное решение организации учебного процесса будет в каждом учебном заведении своё — его примут, исходя из учёта необходимых безопасных условий.

Дистанционка частично тоже останется: онлайн планируется проводить внеурочные занятия и отдельные предметы, в зависимости от возможностей каждой школы.

Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде
Узнать подробнее

Аттракционам в Центральном парке конец?

Многолетняя эпопея с судебными разбирательствами между администрацией Белгорода и компанией «Геопарк» Александра Каракулова, которая арендовала землю в Центральном парке под аттракционы, наконец-то завершилась. Организацию признали банкротом из-за невыплаты долга за аренду мэрии города. Эпохальное событие случилось 1 августа, решение вынес Арбитражный суд Белгородской области.

Конкурсное производство в отношении компании продлится до 1 февраля. Кредиторы могут предъявить юрлицу свои требование в течение двух месяцев.

Договор аренды земли «Геопарк» заключил с администрацией Белгорода ещё в 2011 году, после чего городские власти резко подняли стоимость за участок. Компания пыталась через суд взыскать с мэрии 54,8 млн рублей необоснованного обогащения, но суд встал на сторону властей. Напомним, именно «Геопарку» принадлежат аттракционы, которые раньше работали в Центральном парке города.

«Геопарк» в Белгороде признали банкротом
Узнать подробнее
#Итоги недели#Общество#Белгородская область#Александр каракулов#Обстрел ВСУ#Приграничье#Геопарк
Подпишитесь
Минобороны рассказало о провале террористической атаки в Белгородской области
Вчера, 16:03
Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётами
Сегодня, 07:53
Шебекинцы снова пожаловались на восстановление домов
Вчера, 13:41
Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область
Сегодня, 08:30
Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»
Сегодня, 07:33