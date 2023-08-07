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«Геопарк» в Белгороде признали банкротом

7 августа 2023, 08:36
Фото: 1MI
Решением арбитражного суда организацию признали банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждён Игорь Корнеев, следует из данных на «Федресурсе».

Белгородский «Геопарк» признали банкротом, открыто конкурсное производство. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Белгородской области. Произошло это ещё 1 августа.

Согласно данным «Федресурса», конкурсное производство открыто вплоть до 1 февраля 2024 года. Конкурсным управляющим ООО «Геопарк» утвердили Игоря Корнеева. Как сообщается, требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев.

Следующее судебное заседание назначено на 1 февраля. В указанную дату управляющий представит отчёт по результатам процедуры.

Ранее сообщалось, что ООО «Геопарк» обратилось в суд с требованием взыскать с мэрии Белгорода 54,8 млн рублей необоснованного обогащения. Речь идёт о договоре аренды от 2011 года. Компании в иске отказали.

Добавим, что ООО «Геопарк» зарегистрировано в Белгороде в 2005 году. Учредителем организации является Александр Каракулов.

«Геопарку» Каракулова отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Банкротство#Город#Конкурсное производство#Кредиторы#Договор аренды#ООО «Геопарк»#Мэрия белгорода#Игорь корнеев#Александр каракулов#Новости Белгорода
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