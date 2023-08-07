«Геопарк» в Белгороде признали банкротом

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Белгородский «Геопарк» признали банкротом, открыто конкурсное производство. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Белгородской области. Произошло это ещё 1 августа.
Согласно данным «Федресурса», конкурсное производство открыто вплоть до 1 февраля 2024 года. Конкурсным управляющим ООО «Геопарк» утвердили Игоря Корнеева. Как сообщается, требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев.
Следующее судебное заседание назначено на 1 февраля. В указанную дату управляющий представит отчёт по результатам процедуры.
Ранее сообщалось, что ООО «Геопарк» обратилось в суд с требованием взыскать с мэрии Белгорода 54,8 млн рублей необоснованного обогащения. Речь идёт о договоре аренды от 2011 года. Компании в иске отказали.
Добавим, что ООО «Геопарк» зарегистрировано в Белгороде в 2005 году. Учредителем организации является Александр Каракулов.