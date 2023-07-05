«Геопарку» Каракулова отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Ранее ООО «Геопарк» обратилось в суд с требованием взыскать с мэрии Белгорода 54,8 млн рублей необоснованного обогащения по договору аренды от 2011 года. Каких-либо подробностей о причинах отказа в картотеке нет: решение было принято 3 июля.
Ранее, 30 июня, третье лицо ООО «Парк XXI века» также подавало заявление об обеспечении доказательств «в виде запрета администрации города Белгорода и другим лицам, совершать строительно-монтажные работы, реконструкцию, снос, демонтаж» и так далее. Компанией аналогично руководит Каракулов.
3 июля судья отказала в удовлетворении заявления об обеспечении доказательств, так как не были «обоснованы причины для обращения».
Суд из-за 54,8 млн рублей между Каракуловым и мэрией длится уже долго. Исковое заявление к производству приняли ещё в 2021 году. Множество раз судебные заседания откладывались. Третьими лицами в деле указаны ООО «Техносила», «Управление Белгорблагоустройство», ООО «Парк XXI века» и сам Александр Каракулов.