«Геопарку» Каракулова отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей

Суд из-за 54,8 млн рублей между Каракуловым и мэрией длится уже долго. Исковое заявление к производству приняли ещё в 2021 году. Множество раз судебные заседания откладывались. Третьими лицами в деле указаны ООО «Техносила», «Управление Белгорблагоустройство», ООО «Парк XXI века» и сам Александр Каракулов.