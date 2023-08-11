Стали известны фамилии задержанных за взятки на 60 млн рублей белгородских чиновников

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По данным источников, задержаны начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства Внуков, начальник отдела фонда Овчарова, бывший генеральный директор Центра экологической безопасности Медведев и его заместитель по экономике Попов. Чиновников подозревают в получении взяток на общую сумму более 60 миллионов рублей.
Как также стало известно Бел.Ру, этими суммами и этими личностями дело может не ограничиться. Сейчас ФСБ устанавливает других участников преступной группы и выявляет возможные новые эпизоды совершённых ими преступлений.
Напомним, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела на бывшего заместителя губернатора Белгородской области по ЖКХ Константина Полежаева, который признался в получении взяток и активно сотрудничает со следствием.