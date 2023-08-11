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Стали известны фамилии задержанных за взятки на 60 млн рублей белгородских чиновников

Стали известны фамилии задержанных за взятки на 60 млн рублей белгородских чиновников

11 августа 2023, 10:19
Фото: Midjourney
Бел.Ру стало известно, кого именно из должностных лиц Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности задержали сотрудники УФСБ.
Сюжет
ЦЭБ

По данным источников, задержаны начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства Внуков, начальник отдела фонда Овчарова, бывший генеральный директор Центра экологической безопасности Медведев и его заместитель по экономике Попов. Чиновников подозревают в получении взяток на общую сумму более 60 миллионов рублей.

Как также стало известно Бел.Ру, этими суммами и этими личностями дело может не ограничиться. Сейчас ФСБ устанавливает других участников преступной группы и выявляет возможные новые эпизоды совершённых ими преступлений.

Напомним, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела на бывшего заместителя губернатора Белгородской области по ЖКХ Константина Полежаева, который признался в получении взяток и активно сотрудничает со следствием.

ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области
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#Взятки#Преступная группа#Задержание#Уфсб#Фонд жкх#ЦЭБ#Коррупция#Белгородская область#Наталья Корявых
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