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Трое пострадавших при обстреле белгородского приграничья остаются в больницах

Стали известны подробности о пострадавших при обстреле белгородского приграничья

10 августа 2023, 08:06
Фото: 1MI

Трое пострадавших при обстреле белгородского приграничья остаются в больницах

Во время вчерашнего обстрела Горьковского пострадали четыре человека. Двоих направили в горбольницу №2 в Белгороде с ранениями и переломами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших при вчерашнем обстреле посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге. Ранения получили четыре человека.

Двоих направили в горбольницу №2 в Белгороде. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением голени и стопы, переломом большеберцовой кости и повреждением задней большеберцовой артерии. У ещё одного пострадавшего — осколочные ранения обеих стоп.

Остальных пациентов направили в Грайворонскую ЦРБ. Женщина в состоянии средней степени тяжести находится под наблюдением врачей. Ещё один мужчина получил нетяжёлые осколочные ранения. После оказания помощи врачи отпустили его домой лечиться амбулаторно.

В самом обстрелянном посёлке повреждения получили два частных дома — выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Пострадали три автомобиля. На одной из улиц оборвало ЛЭП. Её уже восстановили.

Напомним, в результате обстрела погиб один человек. В населённом пункте разорвалось пять снарядов неподалёку от местной школы.

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