Стали известны подробности о пострадавших при обстреле белгородского приграничья

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших при вчерашнем обстреле посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге. Ранения получили четыре человека.
Двоих направили в горбольницу №2 в Белгороде. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением голени и стопы, переломом большеберцовой кости и повреждением задней большеберцовой артерии. У ещё одного пострадавшего — осколочные ранения обеих стоп.
Остальных пациентов направили в Грайворонскую ЦРБ. Женщина в состоянии средней степени тяжести находится под наблюдением врачей. Ещё один мужчина получил нетяжёлые осколочные ранения. После оказания помощи врачи отпустили его домой лечиться амбулаторно.
В самом обстрелянном посёлке повреждения получили два частных дома — выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Пострадали три автомобиля. На одной из улиц оборвало ЛЭП. Её уже восстановили.
Напомним, в результате обстрела погиб один человек. В населённом пункте разорвалось пять снарядов неподалёку от местной школы.