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Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили

6 августа 2023, 13:36
Фото: 1MI

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростка под Белгородом

Тело пропавшей 15-летней девушки нашли с признаками насильственной смерти. Подросток пропала 4 августа. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следкоме.

По информации ведомства, по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка из Белгородского района следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство.

По версии следствия, 4 августа около 18:00 Виктория Губанова ушла гулять в посёлке Разумное. Её не могли найти.

6 августа стало известно, что следователи вместе с сотрудниками УМВД России по Белгородской области обнаружили тело пропавшей девочки с признаками насильственной смерти.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Пропавшую под Белгородом девочку-подростка нашли мёртвой
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#Девочка#Убийство#Подросток#Следком#УМВД#Происшествия#Белгородский район#Кристина Семенчук
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