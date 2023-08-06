Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По информации ведомства, по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка из Белгородского района следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство.
По версии следствия, 4 августа около 18:00 Виктория Губанова ушла гулять в посёлке Разумное. Её не могли найти.
6 августа стало известно, что следователи вместе с сотрудниками УМВД России по Белгородской области обнаружили тело пропавшей девочки с признаками насильственной смерти.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.