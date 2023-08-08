СК предъявил мужчине под Белгородом обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Мужчине, которого подозревают в убийстве 15-летней белгородки, предъявили обвинения. Фигуранта обвиняют непосредственно в убийстве и изнасиловании.
Как выяснило следствие, обвиняемый 4 августа напал на школьницу, когда она шла мимо кладбища. Мужчина изнасиловал её, а затем задушил, опасаясь, что она обратится в полицию. Тело девочки-подростка нашли на следующий день.
Подозреваемого уже задержали и допросили. Он признал свою вину. Следствие настаивает на заключении под стражу.
О том, что мужчину задержали, стало известно ещё вчера, 7 августа. Сообщалось, что предполагаемый убийца может быть психически нездоров. По данным местных Telegram-каналов и пабликов, фигуранта неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения.