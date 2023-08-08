СК предъявил мужчине под Белгородом обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы

О том, что мужчину задержали, стало известно ещё вчера, 7 августа. Сообщалось, что предполагаемый убийца может быть психически нездоров. По данным местных Telegram-каналов и пабликов, фигуранта неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения.