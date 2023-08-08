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СК предъявил мужчине под Белгородом обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы

8 августа 2023, 09:12
Фото: 1MI

Подозреваемый в убийстве юной белгородки признал вину

Следователи предъявили обвинения 42-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве девочки-подростка в Разумном. Подробности сообщили в СУ СКР по Белгородской области.

Мужчине, которого подозревают в убийстве 15-летней белгородки, предъявили обвинения. Фигуранта обвиняют непосредственно в убийстве и изнасиловании.

Как выяснило следствие, обвиняемый 4 августа напал на школьницу, когда она шла мимо кладбища. Мужчина изнасиловал её, а затем задушил, опасаясь, что она обратится в полицию. Тело девочки-подростка нашли на следующий день.

Подозреваемого уже задержали и допросили. Он признал свою вину. Следствие настаивает на заключении под стражу.

О том, что мужчину задержали, стало известно ещё вчера, 7 августа. Сообщалось, что предполагаемый убийца может быть психически нездоров. По данным местных Telegram-каналов и пабликов, фигуранта неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения.

Что известно о подозреваемом в убийстве 15-летней белгородки?
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