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ВСУ ударили по семи районам Белгородской области

Более 80 ударов нанесли по Белгородской области за день: есть погибший и раненые

10 августа 2023, 08:26
Фото: 1MI

ВСУ ударили по семи районам Белгородской области

Населённые пункты 9 августа находились под артиллерийским и миномётным обстрелами, дважды были атаки с беспилотников. Серьёзные последствия зафиксировали в Грайворонском горокруге. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

9 августа ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Есть погибший и пострадавшие, разрушения.

В Белгородском районе под обстрелами накануне были Щетиновка и Наумовка — по ним выпустили четыре и три артснаряда соответственно. Над Журавлёвкой с беспилотника сбросили взрывное устройство.

Ещё один дрон в минувшую среду сбили над Новой Таволжанкой в Шебекинском горокруге. Помимо этого, по населённым пунктам ВСУ выпустили миномётные снаряды: по хуторам Панков и Марьино — по пять, по Мурому — два, а по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — восемь.

В Грайворонском горокруге под обстрелы попали Сподарюшино, Мокрая Орловка, Козинка и Заречье-Второе. По ним выпустили 16, девять, три и пять миномётных снарядов соответственно.

Однако самые серьёзные последствия накануне в Грайворонском горокруге были в результате обстрела Горьковского. Один человек погиб, четверо пострадали. Повреждения получили два частных дома и три машины.

В ещё четырёх приграничных районах под обстрелы попали по одному населённому пункту. 9 августа в хуторе Старый Волоконовского района было восемь прилётов, на окраине Богун-Городка в Борисовском районе — пять, на окраине Колотиловки в Краснояружском районе — четыре. По Кукуевке в Валуйском горокруге выпустили один миномётный снаряд.

Напомним, что в Колотиловке накануне утром упал неустановленный объект, что привело к пожару во дворе частного дома. Пострадал мужчина, но госпитализация ему не потребовалась.

Стали известны подробности о пострадавших при обстреле белгородского приграничья
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