Более 80 ударов нанесли по Белгородской области за день: есть погибший и раненые

Ещё один дрон в минувшую среду сбили над Новой Таволжанкой в Шебекинском горокруге. Помимо этого, по населённым пунктам ВСУ выпустили миномётные снаряды: по хуторам Панков и Марьино — по пять, по Мурому — два, а по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — восемь.