Более 80 ударов нанесли по Белгородской области за день: есть погибший и раненые

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
9 августа ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Есть погибший и пострадавшие, разрушения.
В Белгородском районе под обстрелами накануне были Щетиновка и Наумовка — по ним выпустили четыре и три артснаряда соответственно. Над Журавлёвкой с беспилотника сбросили взрывное устройство.
Ещё один дрон в минувшую среду сбили над Новой Таволжанкой в Шебекинском горокруге. Помимо этого, по населённым пунктам ВСУ выпустили миномётные снаряды: по хуторам Панков и Марьино — по пять, по Мурому — два, а по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — восемь.
В Грайворонском горокруге под обстрелы попали Сподарюшино, Мокрая Орловка, Козинка и Заречье-Второе. По ним выпустили 16, девять, три и пять миномётных снарядов соответственно.
Однако самые серьёзные последствия накануне в Грайворонском горокруге были в результате обстрела Горьковского. Один человек погиб, четверо пострадали. Повреждения получили два частных дома и три машины.
В ещё четырёх приграничных районах под обстрелы попали по одному населённому пункту. 9 августа в хуторе Старый Волоконовского района было восемь прилётов, на окраине Богун-Городка в Борисовском районе — пять, на окраине Колотиловки в Краснояружском районе — четыре. По Кукуевке в Валуйском горокруге выпустили один миномётный снаряд.
Напомним, что в Колотиловке накануне утром упал неустановленный объект, что привело к пожару во дворе частного дома. Пострадал мужчина, но госпитализация ему не потребовалась.