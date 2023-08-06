«Отзывчивая Вика из многодетной семьи»: какой была убитая под Белгородом девушка

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
По словам Попова, 15-летняя Виктория Губанова перестала выходить на связь и не вернулась домой в установленное время. Она училась в Разуменской школе №1.
Вика из многодетной семьи, очень отзывчивая и внимательная девочка, которую любили родители, сестра и брат. Ценили друзья и уважали сверстники.
Евгений Попов
Попов добавил, что все силы были брошены на поиск девочки. Её искала полиция, волонтёры, общественность, территориальная самооборона.
Только сегодня днём самообороне удалось обнаружить Вику, и к нашей глубочайшей скорби девочка найдена мёртвой со следами насильственной смерти. Скорбим всей огромной семьёй нашего района, приносим соболезнования близким. Окажем всю необходимую поддержку семье Виктории.
Евгений Попов
Напомним, Виктория ушла из дома 4 августа и пропала. По факту убийства подростка следователи возбудили уголовное дело.