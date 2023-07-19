Раненые белгородцы, пожар в поле, три пострадавших дома: итоги обстрелов ВСУ за день

Разрушения в результате обстрела были в хуторе Бабка Валуйского горокруга. Изначально сообщалось только о повреждении ЛЭП. Однако оказалось, что ещё пострадали три частных дома. В них выбило окна, посекло крыши, задело хозпостройку и забор. Также уточняется, что хутор обстреляли из ствольной артиллерии — всего было 13 прилётов.