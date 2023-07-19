Раненые белгородцы, пожар в поле, три пострадавших дома: итоги обстрелов ВСУ за день

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Борисовском районе 18 июля загорелось поле с пшеницей. Произошло это на территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое. Поле принадлежит одной из сельскохозяйственных компаний. Что привело к пожару, пока точно не известно. Причины устанавливаются.
Вместе с тем накануне ВСУ обстреляли из миномёта окраину села Богун-Городок. Всего зафиксировано два прилёта, но без последствий.
Разрушения в результате обстрела были в хуторе Бабка Валуйского горокруга. Изначально сообщалось только о повреждении ЛЭП. Однако оказалось, что ещё пострадали три частных дома. В них выбило окна, посекло крыши, задело хозпостройку и забор. Также уточняется, что хутор обстреляли из ствольной артиллерии — всего было 13 прилётов.
В Валуйском горокруге 18 июля под обстрелы также попали Кукуевка и Новопетровка — по ним выпустили четыре артиллерийских и два миномётных снаряда соответственно.
Над Вериговкой с дрона сбросили взрывное устройство неустановленного образца.
Мирные жители пострадали при обстреле Шамино в Шебекинском горокруге. В больницу с осколочными ранениями попали пять человек. Одного из них уже отпустили на амбулаторное лечение. Всего в селе зафиксировали восемь прилётов.
В Шебекинском горокруге под обстрелы накануне также попали Ленинский, Новая Таволжанка, Терезовка, Марьино и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Всего по ним выпустили 28 снарядов, обошлось без последствий.
В Белгородском районе накануне обстреляли приграничные Нехотеевку и Журавлёвку — на них пришлось четыре и 15 снарядов соответственно. Над Наумовкой с беспилотника сбросили две гранаты.
18 июля дрон-камикадзе атаковал Дроновку в Грайворонском горокруге. А в Краснояружском районе в тот же день из гранатомёта обстреляли окраину Поповки.
Во всех перечисленных случаях обошлось без последствий.