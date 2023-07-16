Ещё одно белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Сегодня, 16 июля, под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Жителям населённого пункта в 17:42 пришли СМС-оповещения от РСЧС с предупреждением об обстреле. Всех жителей просили спуститься в укрытия.
Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях подтвердил факт обстрела и сообщил подробности. По его данным, никто в результате обстрела не пострадал, однако есть повреждения.
В результате обстрела села Илек-Пеньковка Краснояружского района пострадавших нет. Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте работают аварийные службы. Обследование территории села продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области