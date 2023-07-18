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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

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Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на посёлок Шамино белгородцев

18 июля 2023, 13:49
Фото: Bel.ru
Главврач второй горбольницы Роман Проценко сообщил, что все пятеро раненых мужчин сейчас получают необходимую медицинскую помощь.
Сюжет
Обстрел

Как рассказал Роман Проценко, пострадавшие прибыли в больницу в 12:15. Все пациенты были с минно-осколочными ранениями. Двое поступили в отделение урологии, один — в хирургию, один — в травматологию, ещё одного пациента с лёгким ранением бедра отправили на амбулаторное лечение.

Один из них сложный. Сейчас ведётся динамическое наблюдение. Ещё один пациент успешно прооперирован, у него перелом лопатки и повреждение костно-мышечной системы. Состояние его не вызывает опасений.
Роман Проценко

Состояние одного из пациентов оценивается как тяжёлое, но стабильное. Пострадали внутренние органы: у мужчины сложная минно-взрывная травма груди и живота. На данный момент раненый находится в реанимации.

У всех обнаружили поражающие элементы. Их извлекли.
Роман Проценко

Есть вероятность, что операция понадобится ещё одному пациенту.

ВСУ 18 июля обстреляли окраину посёлка Шамино. Пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пять человек пострадали при обстреле окраины Шамино в Белгородской области
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