Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на посёлок Шамино белгородцев

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как рассказал Роман Проценко, пострадавшие прибыли в больницу в 12:15. Все пациенты были с минно-осколочными ранениями. Двое поступили в отделение урологии, один — в хирургию, один — в травматологию, ещё одного пациента с лёгким ранением бедра отправили на амбулаторное лечение.
Один из них сложный. Сейчас ведётся динамическое наблюдение. Ещё один пациент успешно прооперирован, у него перелом лопатки и повреждение костно-мышечной системы. Состояние его не вызывает опасений.
Роман Проценко
Состояние одного из пациентов оценивается как тяжёлое, но стабильное. Пострадали внутренние органы: у мужчины сложная минно-взрывная травма груди и живота. На данный момент раненый находится в реанимации.
У всех обнаружили поражающие элементы. Их извлекли.
Роман Проценко
Есть вероятность, что операция понадобится ещё одному пациенту.
ВСУ 18 июля обстреляли окраину посёлка Шамино. Пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.