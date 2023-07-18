Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на посёлок Шамино белгородцев

Как рассказал Роман Проценко, пострадавшие прибыли в больницу в 12:15. Все пациенты были с минно-осколочными ранениями. Двое поступили в отделение урологии, один — в хирургию, один — в травматологию, ещё одного пациента с лёгким ранением бедра отправили на амбулаторное лечение.