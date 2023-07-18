Пять человек пострадали при обстреле окраины Шамино в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
ВСУ 18 июля обстреляли окраину посёлка Шамино. Пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочное ранение грудной клетки. У остальных пациентов — лёгкие ранения.
С пострадавшими работают медики горбольницы № 2 в Белгороде.
Напомним, что при обстреле Шебекино 16 июля погибла мирная жительница. В момент происшествия она ехала по тротуару на велосипеде. В тот же день при обстреле пострадал мужчина: у него осколочное ранение голени.
Накануне Шебекинский горокруг тоже был под обстрелом. ВСУ 17 июля ударили по Новой Таволжанке, Красному, Середе. Также была попытка атаковать Шебекино с беспилотника.