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Пять человек пострадали при обстреле окраины Шамино в Белгородской области

18 июля 2023, 09:45
Фото: 1MI
Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, у четверых — лёгкие ранения. Пациентов направили в горбольницу № 2, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 18 июля обстреляли окраину посёлка Шамино. Пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочное ранение грудной клетки. У остальных пациентов — лёгкие ранения.

С пострадавшими работают медики горбольницы № 2 в Белгороде.

Напомним, что при обстреле Шебекино 16 июля погибла мирная жительница. В момент происшествия она ехала по тротуару на велосипеде. В тот же день при обстреле пострадал мужчина: у него осколочное ранение голени.

Накануне Шебекинский горокруг тоже был под обстрелом. ВСУ 17 июля ударили по Новой Таволжанке, Красному, Середе. Также была попытка атаковать Шебекино с беспилотника.

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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шамино#Вячеслав Гладков
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