Сообщается о смерти раненного при обстреле Белой Берёзки мужчины

ВСУ атаковали населённый пункт 14 июля. Посёлок попал под артиллерийский обстрел. Тогда погибла женщина 1939 года рождения, ещё три человека пострадали, в том числе 16-летний подросток. Как заверял губернатор Александр Богомаз, все пострадавшие получили лёгкие ранения.