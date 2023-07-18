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Сообщается о смерти раненного при обстреле Белой Берёзки мужчины

18 июля 2023, 12:45
Фото: 1MI
14 июля ВСУ атаковали посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Тогда погибла пенсионерка, а три человека пострадали. Появилась информация, что один из раненых скончался в больнице. Подробности сообщают «Брянские новости».
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Обстрел

Мужчина, получивший ранение во время обстрела посёлка Белая Берёзка в Брянской области, скончался в больнице. О случившемся в Сети сообщили местные жители и выразили соболезнования родным пострадавшего.

ВСУ атаковали населённый пункт 14 июля. Посёлок попал под артиллерийский обстрел. Тогда погибла женщина 1939 года рождения, ещё три человека пострадали, в том числе 16-летний подросток. Как заверял губернатор Александр Богомаз, все пострадавшие получили лёгкие ранения.

В самом посёлке из-за обстрела загорелось три жилых дома.

Сообщение о смерти раненого мужчины власти региона пока не комментировали. Эту информацию они официально не подтвердили.

ВСУ обстреляли Белую Берёзку: погибла пожилая женщина, ещё три человека пострадали
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