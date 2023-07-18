Сообщается о смерти раненного при обстреле Белой Берёзки мужчины

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Мужчина, получивший ранение во время обстрела посёлка Белая Берёзка в Брянской области, скончался в больнице. О случившемся в Сети сообщили местные жители и выразили соболезнования родным пострадавшего.
ВСУ атаковали населённый пункт 14 июля. Посёлок попал под артиллерийский обстрел. Тогда погибла женщина 1939 года рождения, ещё три человека пострадали, в том числе 16-летний подросток. Как заверял губернатор Александр Богомаз, все пострадавшие получили лёгкие ранения.
В самом посёлке из-за обстрела загорелось три жилых дома.
Сообщение о смерти раненого мужчины власти региона пока не комментировали. Эту информацию они официально не подтвердили.