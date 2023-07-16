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Больше 80 раз ВСУ ударили по Белгородской области в субботу: есть разрушения

16 июля 2023, 09:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за день

Повреждения получили сельхозпредприятие и частный дом. Какие именно районы попали под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

15 июля под обстрелы ВСУ в Белгородской области попали четыре района. Без разрушений не обошлось, но пострадавших среди мирных жителей нет.

Сельхозпредприятие получило повреждения в результате обстрела окраины Вязового в Краснояружском районе. Осколками задело фасад и забор. ВСУ выпустили по населённому пункту пять артснарядов. В этом же районе под обстрелом была окраина посёлка Прилесье. Здесь зафиксировали четыре прилёта.

В Шебекинском горокруге пострадал частный дом при обстреле хутора Мухин. В доме выбиты окна и посечён фасад. По хутору выпустили один миномётный снаряд.

Помимо этого, в Шебекинском горокруге накануне по хутору Марьино выпустили 16 миномётных снарядов, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — 12, а по Новой Таволжанке — два артснаряда.

В Белгородском районе 15 июля обстреляли Красный Хутор, Журавлёвку и Наумовку. По первому населённому пункту выпустили 18 артснарядов, по второму — девять. Наумовку обстреляли из артиллерии и гранатомёта — зафиксировано два и девять ударов соответственно.

В Борисовском районе обстреляли окраину села Козачье Рудченское. Здесь было десять прилётов, но обошлось без разрушений.

Утром 16 июля под обстрел попал город Шебекино. Погибла мирная жительница. В момент обстрела она ехала на велосипеде по тротуару. Прилёты были в районе центрального рынка. Город вновь обстреляли снарядами «Града».

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Краснояружский район#Борисовский район#Вячеслав Гладков
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