Больше 80 раз ВСУ ударили по Белгородской области в субботу: есть разрушения

Сельхозпредприятие получило повреждения в результате обстрела окраины Вязового в Краснояружском районе. Осколками задело фасад и забор. ВСУ выпустили по населённому пункту пять артснарядов. В этом же районе под обстрелом была окраина посёлка Прилесье. Здесь зафиксировали четыре прилёта.