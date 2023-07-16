Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Изображение материала

Осколки, пострадавшие авто и школа: появились фото последствий обстрела Шебекино

16 июля 2023, 08:41
Фото: "Фонарь"
Последствия обстрела Шебекино утром 16 июля

В Сети публикуют фото последствий обстрела Шебекино

ВСУ обстреляли город снарядами «Града». Известно об одной погибшей. Очевидцы делятся фотографиями с места происшествия.
Сюжет
Обстрел

Город Шебекино вновь попал под обстрел ВСУ. Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии последствий происшествия.

На снимках видно многочисленные осколки, автомобиль с разбитыми стёклами. Сообщается, что при обстреле пострадало и здание школы.

ВСУ открыли огонь по Шебекино утром 16 июля. Прилёты были в районе центрального рынка. Погибла женщина, которая в момент обстрела ехала по тротуару на велосипеде.

Известно о повреждениях фасада торгового павильона, а также двух машин. Последствия обстрела уточняются.

Последствия обстрела Шебекино утром 16 июляПоследствия обстрела Шебекино утром 16 июля
Последствия обстрела Шебекино утром 16 июляПоследствия обстрела Шебекино утром 16 июля
Последствия обстрела Шебекино утром 16 июляПоследствия обстрела Шебекино утром 16 июля
Последствия обстрела Шебекино утром 16 июляПоследствия обстрела Шебекино утром 16 июля
Последствия обстрела Шебекино утром 16 июляПоследствия обстрела Шебекино утром 16 июля
Последствия обстрела Шебекино утром 16 июля
Фото: "Фонарь"
Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекинском округе во время обстрела пострадал частный домЗабор и фасад сельхозпредприятия пострадали при обстреле белгородского селаДва населённых пункта в Краснояружском районе попали под обстрел ВСУ
#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Погибшая#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Фотофакт
Подпишитесь
Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино
Сегодня, 07:57
Итоги недели: белгородцы радуются «Ахмату» и пугаются цен на технику
Сегодня, 08:48
Белгородцев разбудили громкие звуки в небе. Что это было?
Сегодня, 06:14
Система ПВО сбила ракеты на подлёте к Белгороду
Вчера, 16:35
«В аварийном состоянии уже давно»: белгородцы требуют обратить внимание на старый дом
Сегодня, 09:00