Осколки, пострадавшие авто и школа: появились фото последствий обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Город Шебекино вновь попал под обстрел ВСУ. Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии последствий происшествия.
На снимках видно многочисленные осколки, автомобиль с разбитыми стёклами. Сообщается, что при обстреле пострадало и здание школы.
ВСУ открыли огонь по Шебекино утром 16 июля. Прилёты были в районе центрального рынка. Погибла женщина, которая в момент обстрела ехала по тротуару на велосипеде.
Известно о повреждениях фасада торгового павильона, а также двух машин. Последствия обстрела уточняются.