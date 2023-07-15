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В Шебекинском округе во время обстрела пострадал частный дом

15 июля 2023, 12:55
Фото: Bel.ru
15 июля был обстрелян хутор Мухин. Обошлось без пострадавших, но в одном из домов выбило окна и посекло фасад, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под огнём ВСУ оказался хутор Мухин Шебекинского округа. Во время обстрела никто не пострадал. Повреждения зафиксировали в одном из домовладений — выбиты окна и посечён фасад.

На месте работают оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.

Сегодня под обстрелом также оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Никто из местных жителей не пострадал. Осколками снарядов был повреждён забор и фасад сельскохозяйственного предприятия.

Кроме того, 15 июля поступало смс-оповещение об обстреле посёлка Прилесье Краснояружского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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#Алина Харина#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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