В Шебекинском округе во время обстрела пострадал частный дом

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Под огнём ВСУ оказался хутор Мухин Шебекинского округа. Во время обстрела никто не пострадал. Повреждения зафиксировали в одном из домовладений — выбиты окна и посечён фасад.
На месте работают оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.
Сегодня под обстрелом также оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Никто из местных жителей не пострадал. Осколками снарядов был повреждён забор и фасад сельскохозяйственного предприятия.
Кроме того, 15 июля поступало смс-оповещение об обстреле посёлка Прилесье Краснояружского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.