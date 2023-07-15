Два населённых пункта в Краснояружском районе попали под обстрел ВСУ

15 июля под обстрелом оказались два населённых пунктах в Краснояружском районе Белгородской области. СМС-оповещения получили жители села Вязовое в 12:00. В 12:45 сообщения об обстреле поступили жителям посёлка Прилесье. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Информации о пострадавших и разрушениях не было.