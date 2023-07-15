Два населённых пункта в Краснояружском районе попали под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
15 июля под обстрелом оказались два населённых пунктах в Краснояружском районе Белгородской области. СМС-оповещения получили жители села Вязовое в 12:00. В 12:45 сообщения об обстреле поступили жителям посёлка Прилесье. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Информации о пострадавших и разрушениях не было.
Напомним, что 13 июля в Telegram-каналах появилась информация о массированном обстреле села Вязовое Краснояружского района. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что обстрела села не было. Бой проходил на территории Украины, поэтому и появилась информация, что обстрел якобы на нашей территории, подчеркнул глава региона.