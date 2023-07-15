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Два населённых пункта в Краснояружском районе попали под обстрел ВСУ

15 июля 2023, 10:10
Фото: Bel.ru
Сообщения от РСЧС об обстрелах приходили в 12:00 и 12:45 15 июля. Под огнём оказались село Вязовое и посёлок Прилесье.
Сюжет
Обстрел

15 июля под обстрелом оказались два населённых пунктах в Краснояружском районе Белгородской области. СМС-оповещения получили жители села Вязовое в 12:00. В 12:45 сообщения об обстреле поступили жителям посёлка Прилесье. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Напомним, что 13 июля в Telegram-каналах появилась информация о массированном обстреле села Вязовое Краснояружского района. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что обстрела села не было. Бой проходил на территории Украины, поэтому и появилась информация, что обстрел якобы на нашей территории, подчеркнул глава региона.

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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Краснояружский район#Белгородская область
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