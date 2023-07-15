Забор и фасад сельхозпредприятия пострадали при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
15 июля под огнём оказалось село Вязовое Краснояружского района. В ходе обстрела никто не пострадал.
Осколки снарядов повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия.
На месте сейчас находятся оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела.
Известно, что оповещения от РСЧС об обстреле села поступили местным жителям в 12:00. Также сообщения получили жители посёлка Прилесье Краснояружского района.
Напомним, что 13 июля во время обстрелов ВСУ было повреждено два дома. Разрушения зафиксировали в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.