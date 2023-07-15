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Забор и фасад сельхозпредприятия пострадали при обстреле белгородского села

15 июля 2023, 10:25
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
О последствиях обстрела села Вязовое Краснояружского района рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

15 июля под огнём оказалось село Вязовое Краснояружского района. В ходе обстрела никто не пострадал.

Осколки снарядов повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия.

На месте сейчас находятся оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Известно, что оповещения от РСЧС об обстреле села поступили местным жителям в 12:00. Также сообщения получили жители посёлка Прилесье Краснояружского района.

Напомним, что 13 июля во время обстрелов ВСУ было повреждено два дома. Разрушения зафиксировали в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

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#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Краснояружский район#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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