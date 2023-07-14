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Информация об обстреле белгородского села оказалась ложной

14 июля 2023, 16:46
Фото: 1MI
Ранее в соцсетях стала распространяться информация об обстреле села, однако это оказалось неправдой. Гладков в прямом эфире объяснил, почему село Вязовое не попало под обстрел ВСУ.
Сюжет
Фейк

Вчера, 13 июля, белгородские Telegram-каналы писали о массированном обстреле села Вязовое Краснояружского района. Однако в отчёте губернатора Белгородской области никакой информации о нанесённых ударах по этому селу не было. Белгородка решила задать вопрос главе региона Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире: был ли обстрел или всё-таки нет?

Губернатор успокоил жительницу: обстрела села не было. Он также объяснил, почему в соцсетях распространилась такая информация.

По докладу главы Краснояружского района, обстрела на территории села Вязовое не было. Известно, что бой проходил на территории Украины, поэтому и появилась информация, что обстрел якобы на нашей территории. Ещё раз повторюсь, это не соответствует действительности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Фейк#Фейковые новости#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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