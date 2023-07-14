Информация об обстреле белгородского села оказалась ложной

Вчера, 13 июля, белгородские Telegram-каналы писали о массированном обстреле села Вязовое Краснояружского района. Однако в отчёте губернатора Белгородской области никакой информации о нанесённых ударах по этому селу не было. Белгородка решила задать вопрос главе региона Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире: был ли обстрел или всё-таки нет?