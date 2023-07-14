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Два дома повреждены после очередных обстрелов Белгородской области

14 июля 2023, 08:50
Фото: 1MI

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области более 90 ударов

Разрушения зафиксировали в Белгородском районе и Грайворонском горокруге, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали жилые дома.
Сюжет
СВО

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. 13 июля под огонь попали шесть районов региона. Разрушения зафиксировали в двух.

Белгородский район

По Журавлёвке ударили 16 артиллерийских снарядов, по Наумовке — 12, по Нехотеевке — девять. В селе Красный Хутор с беспилотника сбросили осколочный боеприпас для гранатомёта. Обошлось без последствий.

Под обстрелом был хутор Валковский. Там зафиксировали шесть прилётов. После двух прямых попаданий миномётных снарядов сильно пострадал жилой дом: пробило кровлю, посекло забор и выбило окна. Повреждения получила и ЛЭП.

Борисовский район

Под обстрелом была окраина Богун-Городка. По селу выпустили шесть миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Валуйский горокруг

В Кукуевке зафиксировали четыре прилёта в результате артобстрела. Без последствий.

Волоконовский район

На окраине хутора Старый ВСУ сбросили с беспилотника два осколочных боеприпаса для гранатомёта. Разрушений и пострадавших нет.

Грайворонский горокруг

По окраине села Сподарюшино выпустили десять миномётных снарядов. Никто не пострадал, но есть разрушения. Повредило кровлю и забор в частном доме. Под миномётным обстрелом была и Мокрая Орловка. Там зафиксировали 12 прилётов.

Шебекинский горокруг

По хутору Марьино выпустили восемь миномётных снарядов, по Новой Таволжанке — пять, по МАПП «Шебекино» — три. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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