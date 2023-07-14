Два дома повреждены после очередных обстрелов Белгородской области

По окраине села Сподарюшино выпустили десять миномётных снарядов. Никто не пострадал, но есть разрушения. Повредило кровлю и забор в частном доме. Под миномётным обстрелом была и Мокрая Орловка. Там зафиксировали 12 прилётов.