Два дома повреждены после очередных обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. 13 июля под огонь попали шесть районов региона. Разрушения зафиксировали в двух.
Белгородский район
По Журавлёвке ударили 16 артиллерийских снарядов, по Наумовке — 12, по Нехотеевке — девять. В селе Красный Хутор с беспилотника сбросили осколочный боеприпас для гранатомёта. Обошлось без последствий.
Под обстрелом был хутор Валковский. Там зафиксировали шесть прилётов. После двух прямых попаданий миномётных снарядов сильно пострадал жилой дом: пробило кровлю, посекло забор и выбило окна. Повреждения получила и ЛЭП.
Борисовский район
Под обстрелом была окраина Богун-Городка. По селу выпустили шесть миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.
Валуйский горокруг
В Кукуевке зафиксировали четыре прилёта в результате артобстрела. Без последствий.
Волоконовский район
На окраине хутора Старый ВСУ сбросили с беспилотника два осколочных боеприпаса для гранатомёта. Разрушений и пострадавших нет.
Грайворонский горокруг
По окраине села Сподарюшино выпустили десять миномётных снарядов. Никто не пострадал, но есть разрушения. Повредило кровлю и забор в частном доме. Под миномётным обстрелом была и Мокрая Орловка. Там зафиксировали 12 прилётов.
Шебекинский горокруг
По хутору Марьино выпустили восемь миномётных снарядов, по Новой Таволжанке — пять, по МАПП «Шебекино» — три. Обошлось без разрушений и пострадавших.