Более тысячи потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жильё

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
1055 белгородцев, потерявших имущество из-за обстрелов, уже выбрали новое жильё. На текущий момент уведомления получили 1484 собственника, лишившиеся своих домов. Заявления о согласии на предоставление жилья предоставили уже 1426 человека.
По информации министра строительства региона Оксаны Козлитиной, конкурсные процедуры прошло 561 жилое помещение, готовятся соответствующие контракты. 492 контракта уже успели заключить. В новые дома заселили 89 семей. Эта работа в Белгородской области продолжается. С некоторыми собственниками готовы взаимодействовать и индивидуально при необходимости. Более того, имеется новый вид компенсаций — получение жилых помещений большей площади с доплатой.
По последним данным, повреждённых домов и квартир насчитывается 1755. Однако в эту статистику не включают Шебекино и Новую Таволжанку, Грайворон, Козинку и Соболевку.
Напомним, в одном только Шебекинском горокруге из-за обстрелов ВСУ пострадало порядка 4 тыс. домов. Восстановить по состоянию на 3 июля удалось 733 здания.