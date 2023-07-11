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Более тысячи потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жильё

11 июля 2023, 11:36
Фото: 1MI
Заявления о согласии на предоставление жилья предоставили уже 1426 собственников. Статистикой на брифинге поделилась министр строительства области Оксана Козлитина, сообщили в региональном правительстве.

1055 белгородцев, потерявших имущество из-за обстрелов, уже выбрали новое жильё. На текущий момент уведомления получили 1484 собственника, лишившиеся своих домов. Заявления о согласии на предоставление жилья предоставили уже 1426 человека.

По информации министра строительства региона Оксаны Козлитиной, конкурсные процедуры прошло 561 жилое помещение, готовятся соответствующие контракты. 492 контракта уже успели заключить. В новые дома заселили 89 семей. Эта работа в Белгородской области продолжается. С некоторыми собственниками готовы взаимодействовать и индивидуально при необходимости. Более того, имеется новый вид компенсаций — получение жилых помещений большей площади с доплатой.

По последним данным, повреждённых домов и квартир насчитывается 1755. Однако в эту статистику не включают Шебекино и Новую Таволжанку, Грайворон, Козинку и Соболевку.

Напомним, в одном только Шебекинском горокруге из-за обстрелов ВСУ пострадало порядка 4 тыс. домов. Восстановить по состоянию на 3 июля удалось 733 здания.

Белгородцы из приграничья согласны доплатить за новое жильё
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Оксана Козлитина#Приграничье#Потеря жилья#Контракты#Заселение#Компенсации#Восстановление#Общество
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