Более тысячи потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жильё

По информации министра строительства региона Оксаны Козлитиной, конкурсные процедуры прошло 561 жилое помещение, готовятся соответствующие контракты. 492 контракта уже успели заключить. В новые дома заселили 89 семей. Эта работа в Белгородской области продолжается. С некоторыми собственниками готовы взаимодействовать и индивидуально при необходимости. Более того, имеется новый вид компенсаций — получение жилых помещений большей площади с доплатой.