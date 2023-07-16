Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино

Шебекино обстреляли снарядами «Града» и 8 июля. Тогда один человек пострадал, зафиксировали несколько повреждений. После обстрела власти региона решили поставить на паузу возвращение шебекинцев в свои дома. Продлят ли эту паузу после сегодняшнего обстрела, пока неизвестно.