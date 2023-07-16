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Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино

16 июля 2023, 07:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел Шебекино утром 16 июля
Город в Белгородской области вновь обстреляли снарядами «Града». В момент происшествия женщина ехала на велосипеде по тротуару. В результате обстрела есть повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В результате обстрела Шебекино утром 16 июля погибла женщина. В городе зафиксированы повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погибшей оказалась женщина, которая в момент обстрела ехала на велосипеде по тротуару. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

ВСУ вновь обстреляли город снарядами «Града». Под огнём был район центрального рынка. Повреждения в результате обстрела получили фасад торгового павильона и две машины.

На месте продолжается обход с целью выяснить все последствия.

Об обстреле города стало известно из рассылки МЧС этим утром. Предупреждения об опасности белгородцам поступили в районе десяти часов утра.

Шебекино обстреляли снарядами «Града» и 8 июля. Тогда один человек пострадал, зафиксировали несколько повреждений. После обстрела власти региона решили поставить на паузу возвращение шебекинцев в свои дома. Продлят ли эту паузу после сегодняшнего обстрела, пока неизвестно.

Обстрел Шебекино утром 16 июляОбстрел Шебекино утром 16 июля
Обстрел Шебекино утром 16 июля
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ вновь открыли огонь по Шебекино в Белгородской области
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