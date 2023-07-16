Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В результате обстрела Шебекино утром 16 июля погибла женщина. В городе зафиксированы повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Погибшей оказалась женщина, которая в момент обстрела ехала на велосипеде по тротуару. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
ВСУ вновь обстреляли город снарядами «Града». Под огнём был район центрального рынка. Повреждения в результате обстрела получили фасад торгового павильона и две машины.
На месте продолжается обход с целью выяснить все последствия.
Об обстреле города стало известно из рассылки МЧС этим утром. Предупреждения об опасности белгородцам поступили в районе десяти часов утра.
Шебекино обстреляли снарядами «Града» и 8 июля. Тогда один человек пострадал, зафиксировали несколько повреждений. После обстрела власти региона решили поставить на паузу возвращение шебекинцев в свои дома. Продлят ли эту паузу после сегодняшнего обстрела, пока неизвестно.