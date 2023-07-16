ВСУ вновь открыли огонь по Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Город Шебекино в Белгородской области вновь оказался под обстрелом. Предупреждения от МЧС жителям региона стали поступать в районе десяти часов утра.
Шебекинцы в соцсетях сообщили о нескольких прилётах в городе. Есть ли разрушения и пострадавшие, пока точно не известно. Официальной информации на момент написания заметки не поступало.
Город попал под мощный обстрел и неделю назад. ВСУ тогда ударили по Шебекино снарядами «Града». Один человек пострадал. Повреждения получили торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража, частный дом, магазин.
После этого власти региона решили приостановить возвращение шебекинцев из ПВР домой.