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ВСУ вновь открыли огонь по Шебекино в Белгородской области

16 июля 2023, 07:24
Фото: Bel.ru

МЧС предупредило об обстреле Шебекино

В районе десяти часов утра белгородцам поступили предупреждения об обстреле. Местные жители сообщают о нескольких прилётах.
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Обстрел

Город Шебекино в Белгородской области вновь оказался под обстрелом. Предупреждения от МЧС жителям региона стали поступать в районе десяти часов утра.

Шебекинцы в соцсетях сообщили о нескольких прилётах в городе. Есть ли разрушения и пострадавшие, пока точно не известно. Официальной информации на момент написания заметки не поступало.

Город попал под мощный обстрел и неделю назад. ВСУ тогда ударили по Шебекино снарядами «Града». Один человек пострадал. Повреждения получили торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража, частный дом, магазин.

После этого власти региона решили приостановить возвращение шебекинцев из ПВР домой.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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