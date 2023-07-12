Один мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за сутки под обстрелом оказались сёла Графовка и Репяховка Краснояружского района.
В Графовке был ранен мужчина: его с осколочными ранениями предплечья и грудной клетки его доставили в городскую больницу №2.
В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также были зафиксированы несколько повреждений: в Графовке повреждена линия электропередачи, в Репяховке осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.
Аварийные и оперативные службы всё ещё находятся на месте и устраняют последствия.