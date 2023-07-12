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Один мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области

12 июля 2023, 15:54
Фото: 1MI
За сутки ВСУ обстреляли сёла Графовка и Репяховка Краснояружского района. По данным губернатора, в ходе обстрела Графовки осколочные ранения получил местный житель.
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Обстрел

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за сутки под обстрелом оказались сёла Графовка и Репяховка Краснояружского района.

В Графовке был ранен мужчина: его с осколочными ранениями предплечья и грудной клетки его доставили в городскую больницу №2.

В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также были зафиксированы несколько повреждений: в Графовке повреждена линия электропередачи, в Репяховке осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

Аварийные и оперативные службы всё ещё находятся на месте и устраняют последствия.

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