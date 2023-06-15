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В Белгородской области отремонтируют контору сахарного завода XIX века

15 июня 2023, 07:27
Фото: Госзакупки
На это потратят 6,5 млн рублей. Сейчас в здании расположена местная школа искусств.

В Ракитном отремонтируют объект культурного наследия местного значения — контору сахарного завода XIX века. Площадь здания составляет 416,6 кв. м. Начальная цена контракта — 6 млн 502 тыс. 580 рублей (средства бюджета Ракитянского района).

Рабочим предстоит выполнить подготовительные работы, обеспечить огнезащиту деревянных конструкций, отремонтировать перекрытие, кровлю, водосточные системы и фасад. Работы должны быть завершены до 25 августа 2023 года.

Из документов закупки известно, что к историко-культурной, архитектурной и градостроительной ценности объекта культурного наследия относится: местоположение в градостроительной структуре застройки посёлка, все фасады конторы с сохранением рисунка декоративного оформления, габаритные размеры оконных проёмов, высотные характеристики здания, материал стен и декор. В настоящий момент здание принадлежит детской школе искусств.

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#Сахарный завод#Алина Харина
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