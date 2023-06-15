В Белгородской области отремонтируют контору сахарного завода XIX века

Из документов закупки известно, что к историко-культурной, архитектурной и градостроительной ценности объекта культурного наследия относится: местоположение в градостроительной структуре застройки посёлка, все фасады конторы с сохранением рисунка декоративного оформления, габаритные размеры оконных проёмов, высотные характеристики здания, материал стен и декор. В настоящий момент здание принадлежит детской школе искусств.