В Белгородской области отремонтируют контору сахарного завода XIX века

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Ракитном отремонтируют объект культурного наследия местного значения — контору сахарного завода XIX века. Площадь здания составляет 416,6 кв. м. Начальная цена контракта — 6 млн 502 тыс. 580 рублей (средства бюджета Ракитянского района).
Рабочим предстоит выполнить подготовительные работы, обеспечить огнезащиту деревянных конструкций, отремонтировать перекрытие, кровлю, водосточные системы и фасад. Работы должны быть завершены до 25 августа 2023 года.
Из документов закупки известно, что к историко-культурной, архитектурной и градостроительной ценности объекта культурного наследия относится: местоположение в градостроительной структуре застройки посёлка, все фасады конторы с сохранением рисунка декоративного оформления, габаритные размеры оконных проёмов, высотные характеристики здания, материал стен и декор. В настоящий момент здание принадлежит детской школе искусств.