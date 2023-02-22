Двухэтажный дом в Белгороде включили в число объектов культурного наследия

Также в список объектов культурного наследия в регионе включили ещё два здания. В селе Ржевка Шебекинского горокруга в указанный список вошло складское помещение на улице Совхозной. В Старом Осколе в аналогичном перечне оказался «Дом купцов Морозовых», расположенный на улице Пролетарской, 165.