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Двухэтажный дом в Белгороде включили в число объектов культурного наследия

22 февраля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Здание находится на Белгородском проспекте, 25. Именно на него в августе 1943 года водрузили Красное знамя. Приказ о включении дома в число объектов культурного наследия подписали 15 февраля.

Дом на Белгородском проспекте, 25 включили в число объектов культурного наследия. Именно на это здание в августе 1943 года водрузили Красное знамя.

Также в список объектов культурного наследия в регионе включили ещё два здания. В селе Ржевка Шебекинского горокруга в указанный список вошло складское помещение на улице Совхозной. В Старом Осколе в аналогичном перечне оказался «Дом купцов Морозовых», расположенный на улице Пролетарской, 165.

Напомним, Белгородский могильник эпохи бронзы тоже признали объектом культурного наследия. Он находится в Белгороде в 77 метрах к северо-востоку от пересечения улицы Крамчанинова с 1-м Триумфальным переулком.

Белгородский могильник эпохи бронзы признали объектом культурного наследия
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Старый Оскол#Новости Белгорода#Общество#Город#Объект культурного наследия#Красное знамя
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