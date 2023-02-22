Двухэтажный дом в Белгороде включили в число объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Дом на Белгородском проспекте, 25 включили в число объектов культурного наследия. Именно на это здание в августе 1943 года водрузили Красное знамя.
Также в список объектов культурного наследия в регионе включили ещё два здания. В селе Ржевка Шебекинского горокруга в указанный список вошло складское помещение на улице Совхозной. В Старом Осколе в аналогичном перечне оказался «Дом купцов Морозовых», расположенный на улице Пролетарской, 165.
Напомним, Белгородский могильник эпохи бронзы тоже признали объектом культурного наследия. Он находится в Белгороде в 77 метрах к северо-востоку от пересечения улицы Крамчанинова с 1-м Триумфальным переулком.