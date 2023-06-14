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Что привело к пожару на объекте культурного наследия в Белгородской области

14 июня 2023, 08:33
Фото: Андрей Божко / vk.com/bozhkoa

Старинный деревянный храм сгорел под Шебекино

На окраине села Дмитриевка сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия. В этом году постройке исполнилось бы 150 лет. Подробности сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.
Сюжет
Пожар

В Шебекинском округе на окраине села Дмитриевка сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия. В этом году ему исполнилось бы 150 лет.

В епархии уверены, что причины происшествия связаны с СВО. По информации пресс-службы, к пожару привёл неизвестный сброшенный предмет. Изначально загорелась кровля, а затем и весь храм — остался только фундамент.

Однако есть и другие версии. Белгородский археолог Андрей Божко связался со знакомыми из тех мест. Они утверждают, что звуков прилёта не было.

«Ещё в 4 утра всё было спокойно, а в 6 утра храм уже горел. Он горел и раньше: когда‑то пожар устроили там мальчишки, но его потушили. Как бы то ни было, очень жаль», — цитирует слова Божко «Белпресса».

В областном управлении государственной охраны объектов культурного наследия изданию ответили, что в курсе произошедшего, однако причины пожара пока не установлены. Провести расследование тоже трудно — мешают обстрелы.

По данным епархии, храм был освящён в 1878 году. Он простоял до 30-х годов XX века. Тогда его передали местному колхозу под клуб, однако верующие снова заняли церковное здание во время войны.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Пожар#Происшествия#Храм#Приграничье
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