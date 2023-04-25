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В Белгородской области возбудили дело за уничтожение объекта культурного наследия

25 апреля 2023, 11:46
Фото: 1MI
Какой именно объект пострадал, пока неизвестно. Уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия завели впервые за последние пять лет, сообщает «Фонарь».

В Белгородской области впервые за пять лет завели уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объекта культурного наследия. Сообщается, что вина лежит на застройщике.

Как стало известно изданию, в Шебекинском горокруге один из застройщиков повредил или уничтожил некий неназванный особо ценный объект культурного наследия или объект археологического наследия. Информация об этом в Сети появилась 18 апреля.

Редакция обратилась за комментариями в полицию. Там подтвердили, что возбуждено уголовное дело. Уточнять, какой объект пострадал, правоохранители не стали, сославшись на тайну следствия. Пока полицейские занимаются расследованием.

Известно, что виновному лицу может грозить штраф до 5 млн рублей или до шести лет тюрьмы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Уголовное дело#Происшествия#Объект культурного наследия#Застройщик
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