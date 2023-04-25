В Белгородской области возбудили дело за уничтожение объекта культурного наследия

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Белгородской области впервые за пять лет завели уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объекта культурного наследия. Сообщается, что вина лежит на застройщике.
Как стало известно изданию, в Шебекинском горокруге один из застройщиков повредил или уничтожил некий неназванный особо ценный объект культурного наследия или объект археологического наследия. Информация об этом в Сети появилась 18 апреля.
Редакция обратилась за комментариями в полицию. Там подтвердили, что возбуждено уголовное дело. Уточнять, какой объект пострадал, правоохранители не стали, сославшись на тайну следствия. Пока полицейские занимаются расследованием.
Известно, что виновному лицу может грозить штраф до 5 млн рублей или до шести лет тюрьмы.