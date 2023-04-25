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В минстрое озвучили проблемы при выдаче белгородцам жилья взамен обстрелянного

25 апреля 2023, 09:58
Фото: 1MI
Основной вопрос — различия площади в техпаспорте и Росреестре. Информацию озвучила министр строительства области Оксана Козлитина.

Глава регионального минстроя рассказала, с какими проблемами сталкиваются в области во время предоставления жилья белгородцам взамен разрушенного обстрелами. По словам Оксаны Козлитиной, основная проблема — различие между площадями, указанными в техническом паспорте и зарегистрированными в Росреестре. Также проблемой является узаконивание пристроек и летних кухонь, перевод их в жилое помещение. У некоторых собственников постройки использовались как отдельные жилые дома.

Ещё один вопрос — когда нет соответствующих площадей в готовом жилье. Всех интересует, где построят индивидуальные жилые дома.
Оксана Козлитина

Из-за того, что от белгородцев стало поступать много обращений в минстрой и правительство области, было принято решение ежедневно общаться с собственниками разрушенных жилых помещений. Одна из таких встреч уже проходила в «Амаксе», отметила Козлитина. 

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#Алина Харина#Пристройка#Росреестр#Проблемы#Разрушения#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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