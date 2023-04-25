В минстрое озвучили проблемы при выдаче белгородцам жилья взамен обстрелянного

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Глава регионального минстроя рассказала, с какими проблемами сталкиваются в области во время предоставления жилья белгородцам взамен разрушенного обстрелами. По словам Оксаны Козлитиной, основная проблема — различие между площадями, указанными в техническом паспорте и зарегистрированными в Росреестре. Также проблемой является узаконивание пристроек и летних кухонь, перевод их в жилое помещение. У некоторых собственников постройки использовались как отдельные жилые дома.
Ещё один вопрос — когда нет соответствующих площадей в готовом жилье. Всех интересует, где построят индивидуальные жилые дома.
Оксана Козлитина
Из-за того, что от белгородцев стало поступать много обращений в минстрой и правительство области, было принято решение ежедневно общаться с собственниками разрушенных жилых помещений. Одна из таких встреч уже проходила в «Амаксе», отметила Козлитина.