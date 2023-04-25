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1058 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного обстрелами

25 апреля 2023, 09:04
Фото: 1MI
644 собственника уже определились с конкретной квартирой и домом. В ближайшее время ещё несколько белгородцев получат ключи от нового жилья.

По словам главы регионального минстроя Оксаны Козлитиной, из 1752 собственников пострадавших домов уведомление получили уже 1376. За неделю уведомления вручили 20 собственникам: «Это те собственники, которые находятся за пределами региона».

Получить новое жильё взамен разрушенного согласились 1058 семей, 644 белгородца уже определились с конкретной квартирой и домом.

В настоящий момент в конкурсных процедурах находятся 450 дел, контрактов заключено 235 (+45 за неделю).

Контракты мы заключаем как на готовое жильё, так и на долевое участие в строительстве. Из 253 контрактов 65 — готовое жильё.
Оксана Козлитина

Также глава минстроя подчеркнула, что на текущей неделе ещё часть собственников получат ключи от нового жилья.

Напомним, что 24 марта ключи от нового жилья получили 11 белгородских семей, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов.

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#Приграничье#Переселение#Общество#Белгородская область#Алина Харина#Жильё для жителей приграничья
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