1058 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного обстрелами

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По словам главы регионального минстроя Оксаны Козлитиной, из 1752 собственников пострадавших домов уведомление получили уже 1376. За неделю уведомления вручили 20 собственникам: «Это те собственники, которые находятся за пределами региона».
Получить новое жильё взамен разрушенного согласились 1058 семей, 644 белгородца уже определились с конкретной квартирой и домом.
В настоящий момент в конкурсных процедурах находятся 450 дел, контрактов заключено 235 (+45 за неделю).
Контракты мы заключаем как на готовое жильё, так и на долевое участие в строительстве. Из 253 контрактов 65 — готовое жильё.
Оксана Козлитина
Также глава минстроя подчеркнула, что на текущей неделе ещё часть собственников получат ключи от нового жилья.
Напомним, что 24 марта ключи от нового жилья получили 11 белгородских семей, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов.