Половина потерявших жильё из-за обстрелов белгородцев хотят жить в частном доме

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Министр Оксана Козлитина рассказала, что желающих жить в квартирах и в домах среди переселенцев на данный момент поровну.
По динамике остаётся 50 на 50. Пока это соотношение остаётся прежним.
Оксана Козлитина
Для удовлетворения таких запросов в правительстве провели анализ оставшихся в наличии земельных участков. Нужно это для того, чтобы подобрать подходящую площадь для изъявивших желание построить частный дом белгородцев. Кроме того, параллельно отрабатывается вопрос и с закупкой многоквартирного жилья.
Желание остаться жить в частном доме объясняется довольно просто: например, покинувшая в 2014 году Славянск жительница ДНР всю жизнь прожила на участке с огородом, для неё это уже привычка. Тем не менее, ради будущего детей женщина всё же выбрала квартиру.
Как сообщила также Оксана Козлитина, на данный момент 614 эвакуированных с приграничья человек подписали заявление на новое жильё — это примерно 35% от общего числа.