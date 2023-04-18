Половина потерявших жильё из-за обстрелов белгородцев хотят жить в частном доме

Желание остаться жить в частном доме объясняется довольно просто: например, покинувшая в 2014 году Славянск жительница ДНР всю жизнь прожила на участке с огородом, для неё это уже привычка. Тем не менее, ради будущего детей женщина всё же выбрала квартиру.