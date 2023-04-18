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Половина потерявших жильё из-за обстрелов белгородцев хотят жить в частном доме

18 апреля 2023, 07:39
Фото: Bel.ru
По данным министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной, 50% переселенных из зоны ЧС белгородцев предпочитают переезжать в частные дома, а не в квартиры.

Министр Оксана Козлитина рассказала, что желающих жить в квартирах и в домах среди переселенцев на данный момент поровну.

По динамике остаётся 50 на 50. Пока это соотношение остаётся прежним.
Оксана Козлитина

Для удовлетворения таких запросов в правительстве провели анализ оставшихся в наличии земельных участков. Нужно это для того, чтобы подобрать подходящую площадь для изъявивших желание построить частный дом белгородцев. Кроме того, параллельно отрабатывается вопрос и с закупкой многоквартирного жилья.

Желание остаться жить в частном доме объясняется довольно просто: например, покинувшая в 2014 году Славянск жительница ДНР всю жизнь прожила на участке с огородом, для неё это уже привычка. Тем не менее, ради будущего детей женщина всё же выбрала квартиру.

Как сообщила также Оксана Козлитина, на данный момент 614 эвакуированных с приграничья человек подписали заявление на новое жильё — это примерно 35% от общего числа.

Треть эвакуированных из обстреливаемых сёл белгородцев выбрали новое жильё
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#Артем Черненко#Жильё для жителей приграничья#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Частный дом#Квартиры#Дома для переселенцев#Общество#Строительство#Белгородская область#Оксана Козлитина
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