Треть эвакуированных из обстреливаемых сёл белгородцев выбрали новое жильё

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
По данным Оксаны Козлитиной, всего насчитывают 1752 белгородцев, чьи дома пострадали от обстрелов или находятся в зоне ЧС. На данный момент 1355 из них вручили уведомления о новом жилье. Динамика в последнее время немного затормозилась: часто возникают случаи, когда белгородцы возвращаются с вахты и уже тогда приходят за уведомлением сами.
Подписали заявление о выборе конкретного жилого помещения на данный момент только 614 человек — это примерно треть от общего числа. Динамика за неделю составила 57 человек.
Потихоньку движемся, заключаем договоры и начинаем передачу. Эта та статистка, что на сегодня есть.
Оксана Козлитина
Кроме того, по словам министра, правительство заключило контракты на 199 квартир: 41 из них уже готовятся передать собственникам в ближайшее время. Кроме того, готовится документация ещё по 174 жилым помещениям.
Напомним, что забронировать новое жильё белгородцы могут в специально разработанном сервисе. По состоянию на начало марта в базе было почти 2 тыс. объектов: дома, квартиры, таунхаусы. Жильё для эвакуированных из приграничья подбирают в Белгороде, Валуйском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском городских округах, Белгородском и Прохоровском районах.