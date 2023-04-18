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Треть эвакуированных из обстреливаемых сёл белгородцев выбрали новое жильё

18 апреля 2023, 07:24
Фото: Bel.ru
Как рассказала министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина, на данный момент 614 эвакуированных с приграничья человек подписали заявление на новое жильё — это примерно 35% от общего числа.

По данным Оксаны Козлитиной, всего насчитывают 1752 белгородцев, чьи дома пострадали от обстрелов или находятся в зоне ЧС. На данный момент 1355 из них вручили уведомления о новом жилье. Динамика в последнее время немного затормозилась: часто возникают случаи, когда белгородцы возвращаются с вахты и уже тогда приходят за уведомлением сами.

Подписали заявление о выборе конкретного жилого помещения на данный момент только 614 человек — это примерно треть от общего числа. Динамика за неделю составила 57 человек.

Потихоньку движемся, заключаем договоры и начинаем передачу. Эта та статистка, что на сегодня есть.
Оксана Козлитина

Кроме того, по словам министра, правительство заключило контракты на 199 квартир: 41 из них уже готовятся передать собственникам в ближайшее время. Кроме того, готовится документация ещё по 174 жилым помещениям. 

Напомним, что забронировать новое жильё белгородцы могут в специально разработанном сервисе. По состоянию на начало марта в базе было почти 2 тыс. объектов: дома, квартиры, таунхаусы. Жильё для эвакуированных из приграничья подбирают в Белгороде, Валуйском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском городских округах, Белгородском и Прохоровском районах.

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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Дома#Чс#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина#Жильё для жителей приграничья
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