Треть эвакуированных из обстреливаемых сёл белгородцев выбрали новое жильё

По данным Оксаны Козлитиной, всего насчитывают 1752 белгородцев, чьи дома пострадали от обстрелов или находятся в зоне ЧС. На данный момент 1355 из них вручили уведомления о новом жилье. Динамика в последнее время немного затормозилась: часто возникают случаи, когда белгородцы возвращаются с вахты и уже тогда приходят за уведомлением сами.