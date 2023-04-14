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Под обстрел ВСУ попал новый населённый пункт в Белгородской области

14 апреля 2023, 11:47
Фото: Bel.ru

Плотвянка в Белгородской области попала под огонь ВСУ

О происшествии в Волоконовском районе стало известно в районе 14:40. Об обстреле сообщает МЧС, других комментариев по ситуации нет.
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Обстрел

14 апреля в Белгородской области под обстрел ВСУ попал хутор Плотвянка. О происшествии в населённом пункте в Волоконовском районе стало известно из рассылки МЧС. Сообщения поступили в районе 14:40.

Волоконовский район попал обстрел и 12 апреля. В результате происшествия в хуторе Старый пострадало четыре дома. Раненых не было. В населённом пункте действует режим ЧС.

С начала недели в Белгородской области под огонь попадали Шебекино и Муром, Красное в Шебекинском горокруге. Сообщалось также об атаке на аэропорт в Белгороде и о гибели животных в результате обстрела свинокомплекса в Борисовском районе.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Смс#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Волоконовский район#Плотвянка#Инна Рогова
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