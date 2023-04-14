Под обстрел ВСУ попал новый населённый пункт в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
14 апреля в Белгородской области под обстрел ВСУ попал хутор Плотвянка. О происшествии в населённом пункте в Волоконовском районе стало известно из рассылки МЧС. Сообщения поступили в районе 14:40.
Волоконовский район попал обстрел и 12 апреля. В результате происшествия в хуторе Старый пострадало четыре дома. Раненых не было. В населённом пункте действует режим ЧС.
С начала недели в Белгородской области под огонь попадали Шебекино и Муром, Красное в Шебекинском горокруге. Сообщалось также об атаке на аэропорт в Белгороде и о гибели животных в результате обстрела свинокомплекса в Борисовском районе.