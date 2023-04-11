Новый обстрел в Белгородской области: под огнём ВСУ находятся Шебекино и Муром

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Город Шебекино вновь под огнём ВСУ. Об обстреле стало известно из рассылки МЧС. Сообщения поступили 11 апреля в районе 17:30. Официальных комментариев по ситуации нет.
Спустя несколько минут стало известно, что огонь открыли и по селу Муром.
Накануне МЧС тоже предупреждало об обстреле Шебекино. Местные жители сообщали, что после череды громких звуков появился дым. Однако комментариев о повреждениях не поступало.
Ранее стало известно, что аэропорт в Белгороде попытались атаковать ВСУ. Как сообщили несколько источников, беспилотник влетел в ограждение и взорвался. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получил только забор.