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Новый обстрел в Белгородской области: под огнём ВСУ находятся Шебекино и Муром

11 апреля 2023, 14:35
Фото: 1MI

Шебекино и Муром в Белгородской области попали под огонь ВСУ

Об обстреле стало известно из рассылки РСЧС. О пострадавших и повреждениях официальной информации не было.
Сюжет
Обстрел

Город Шебекино вновь под огнём ВСУ. Об обстреле стало известно из рассылки МЧС. Сообщения поступили 11 апреля в районе 17:30. Официальных комментариев по ситуации нет.

Спустя несколько минут стало известно, что огонь открыли и по селу Муром.

Накануне МЧС тоже предупреждало об обстреле Шебекино. Местные жители сообщали, что после череды громких звуков появился дым. Однако комментариев о повреждениях не поступало.

Ранее стало известно, что аэропорт в Белгороде попытались атаковать ВСУ. Как сообщили несколько источников, беспилотник влетел в ограждение и взорвался. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получил только забор.

Беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде
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