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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

За полдня три села в Белгородской области оказались под угрозой обстрела ВСУ

8 апреля 2023, 12:26
Сообщения с предупреждением об обстреле получили жители двух шебекинских сёл и одного грайворонского населённого пункта.
Сюжет
СВО

В субботу, 8 апреля, сообщения от МЧС с просьбой оставаться в укрытии из-за угрозы обстрела со стороны Украины до обеда получили жители села Красное Шебекинского горокруга, а также села Замостье в Грайворонском городском округе. Какой-либо информации от властей о последствиях на земле или в воздухе, жертвах или пострадавших не было.

Позже, в 15:12 тревожные смс получили также жители шебекинского села Архангельское.

Фото: Bel.ru

Бел.Ру просит не игнорировать подобные сообщения и оставаться в укрытии. Напомним, вчера ВСУ ударили по хутору Ржавец Шебекинского горокруга. Снаряд попал прямо в дом. Жертв удалось избежать, так как дом только достраивался.

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#Татьяна Алексютина#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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