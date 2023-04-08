За полдня три села в Белгородской области оказались под угрозой обстрела ВСУ

В субботу, 8 апреля, сообщения от МЧС с просьбой оставаться в укрытии из-за угрозы обстрела со стороны Украины до обеда получили жители села Красное Шебекинского горокруга, а также села Замостье в Грайворонском городском округе. Какой-либо информации от властей о последствиях на земле или в воздухе, жертвах или пострадавших не было.