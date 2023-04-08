За полдня три села в Белгородской области оказались под угрозой обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В субботу, 8 апреля, сообщения от МЧС с просьбой оставаться в укрытии из-за угрозы обстрела со стороны Украины до обеда получили жители села Красное Шебекинского горокруга, а также села Замостье в Грайворонском городском округе. Какой-либо информации от властей о последствиях на земле или в воздухе, жертвах или пострадавших не было.
Позже, в 15:12 тревожные смс получили также жители шебекинского села Архангельское.
Бел.Ру просит не игнорировать подобные сообщения и оставаться в укрытии. Напомним, вчера ВСУ ударили по хутору Ржавец Шебекинского горокруга. Снаряд попал прямо в дом. Жертв удалось избежать, так как дом только достраивался.