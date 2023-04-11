От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Сейчас собственникам, чьи дома были разрушены в ходе обстрелов, вручают уведомления о возможности получить новое жильё. Такие уведомления получили уже 1335 человек. Не вручено на сегодняшний день 417 уведомлений. Основные причины — не зарегистрировано право собственности, человек находится за пределами страны и региона. Отметим, что есть и такие, которые совсем отказываются от их получения.
Некоторые считают, что если получают уведомления, значит, они со всем соглашаются. И в большей степени у них переживания, что они сразу отказываются от своего имущества, которое у них было. Таких порядка 40 собственников, которые сомневаются в своём решении и правильности истолкования уведомлений.
Оксана Козлитина
Также Оксана Козлитина подчеркнула, что количество отказников сокращается, так как с ними проводят разъяснительные беседы главы муниципалитетов и комиссия минстроя: «Достигаются определённые договорённости, работа движется. До сегодняшнего дня таких людей было больше».