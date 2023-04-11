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От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев

11 апреля 2023, 08:37
Фото: 1MI
Число таких людей может сократиться — главы районов и комиссии минстроя проводят с ними разъяснительные беседы. Информацию озвучила в ходе брифинга глава областного минстроя Оксана Козлитина.
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СВО

Сейчас собственникам, чьи дома были разрушены в ходе обстрелов, вручают уведомления о возможности получить новое жильё. Такие уведомления получили уже 1335 человек. Не вручено на сегодняшний день 417 уведомлений. Основные причины — не зарегистрировано право собственности, человек находится за пределами страны и региона. Отметим, что есть и такие, которые совсем отказываются от их получения. 

Некоторые считают, что если получают уведомления, значит, они со всем соглашаются. И в большей степени у них переживания, что они сразу отказываются от своего имущества, которое у них было. Таких порядка 40 собственников, которые сомневаются в своём решении и правильности истолкования уведомлений.
Оксана Козлитина

Также Оксана Козлитина подчеркнула, что количество отказников сокращается, так как с ними проводят разъяснительные беседы главы муниципалитетов и комиссия минстроя: «Достигаются определённые договорённости, работа движется. До сегодняшнего дня таких людей было больше».

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#Разрушения#Алина Харина#Уведомления#Минстрой#Покупка жилья#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина#Спецоперация#СВО
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