От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев

Сейчас собственникам, чьи дома были разрушены в ходе обстрелов, вручают уведомления о возможности получить новое жильё. Такие уведомления получили уже 1335 человек. Не вручено на сегодняшний день 417 уведомлений. Основные причины — не зарегистрировано право собственности, человек находится за пределами страны и региона. Отметим, что есть и такие, которые совсем отказываются от их получения.