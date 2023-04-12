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Снаряды при обстреле Белгородской области попали в свинокомплекс: погибли животные

12 апреля 2023, 08:30
Фото: SHOT

ВСУ атаковали свинокомплекс в белгородском приграничье

Животных содержали на свинокомплексе в одном из приграничных районов. По данным «Осторожно, новости», погибло 30 свиней. SHOT сообщает о куда большем количестве.
Сюжет
Обстрел

Происшествие случилось накануне. Как сообщает ряд источников, снаряды прилетели на территорию одного из свинокомплексов. Пострадали кровля, фасады нескольких корпусов, частично уничтожен забор.

Как сообщает «Осторожно, новости», в результате обстрела погибли 30 свиней, ещё 70 пострадали. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

По данным Telegram-канала SHOT, убито 179 свиней, 150 животных ранено.

Напомним, что в начале апреля при обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге погибли 15 голов крупнорогатого скота. Животные погиби и при обстреле Архангельского в Шебекинском горокруге — всего 10 животных.

Фото: SHOT
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#Инна Рогова#Снаряды#Свинокомплекс#Свиньи#Гибель животных#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область
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