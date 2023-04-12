Снаряды при обстреле Белгородской области попали в свинокомплекс: погибли животные

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Происшествие случилось накануне. Как сообщает ряд источников, снаряды прилетели на территорию одного из свинокомплексов. Пострадали кровля, фасады нескольких корпусов, частично уничтожен забор.
Как сообщает «Осторожно, новости», в результате обстрела погибли 30 свиней, ещё 70 пострадали. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.
По данным Telegram-канала SHOT, убито 179 свиней, 150 животных ранено.
Напомним, что в начале апреля при обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге погибли 15 голов крупнорогатого скота. Животные погиби и при обстреле Архангельского в Шебекинском горокруге — всего 10 животных.