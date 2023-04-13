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На восстановление жилья после обстрелов в Белгородской области потратили 568 млн

13 апреля 2023, 09:25
Фото: 1MI

Белгородская область больше остальных регионов в приграничье пострадала от обстрелов

По данным областного правительства, в регионе по состоянию на 7 апреля повреждения получило как минимум 3421 жилое помещение. На восстановление потратили 568 млн рублей. Статистику опубликовали журналисты Go31.
Сюжет
СВО

Жильё в Белгородской области пострадало от обстрелов больше, чем в Курской и Брянской областях. По состоянию на 7 апреля в регионе повреждения получило как минимум 3421 жилое помещение. На восстановление потратили 568 млн рублей.

Белгородская область

Всего пострадали 2388 частных домов и 1033 квартиры. На их ремонт потратили 502,4 млн рублей и 65,7 млн рублей соответственно. Сильнее всего дома пострадали в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

В областном центре повреждено 939 жилых помещений — 248 частных домов и 691 квартира. На их восстановление потратили 308,8 млн рублей. В Белгородском районе — 785 жилищ, из них 782 частных дома и три квартиры. На ремонт потратили 261,7 млн рублей. В Шебекинском горокруге в результате обстрелов повреждены 758 жилищ, из которых 589 частных домов и 168 квартир. Затраты составили порядка 51 млн рублей.

Также сообщается, что в регионе восстановили 2631 жилое помещение. В их числе 1651 частный дом и 980 квартир. В работе остаются 164 домовладения. Ещё 626 домов ремонтировать не могут из-за действующего режима ЧС.

Фото: Go31.ru

Курская область

В соседнем регионе из-за обстрелов жильё тоже страдает. Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что на восстановление домов потратили 445 млн рублей.

Ещё 4,6 млн рублей ушло в качестве компенсации за повреждённые автомобили. Пока в соседней области восстановили 24 многоквартирных дома и 450 частных жилищ, два магазина и пять социально-культурных учреждений.

Интересно, что в соседней области восстановили 474 единицы жилья, однако затраты с Белгородской областью различаются несущественно.

Брянская область

В Брянской области из-за обстрелов разрушено десять частных домов, а также повреждено 239 частных жилых дома и шесть МКД. Из бюджета региона с начала спецоперации потратили 83 млн рублей на устранение последствий обстрелов. На восстановление жилищ область потратила 54,4 млн рублей.

Если сравнить регионы, то Белгородская область сильно опережает соседей по приграничью по количеству повреждённых домов. При этом разница в тратах с Курской областью не настолько сильная.

Фото: Go31.ru
Обстрелами в Белгородской области разрушены и повреждены 1752 жилых дома
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Брянская область#Обстрелы#Разрушения#Происшествия#СВО#Дома#Квартиры#Восстановление#Траты#Спецоперация
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