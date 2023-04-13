На восстановление жилья после обстрелов в Белгородской области потратили 568 млн

В областном центре повреждено 939 жилых помещений — 248 частных домов и 691 квартира. На их восстановление потратили 308,8 млн рублей. В Белгородском районе — 785 жилищ, из них 782 частных дома и три квартиры. На ремонт потратили 261,7 млн рублей. В Шебекинском горокруге в результате обстрелов повреждены 758 жилищ, из которых 589 частных домов и 168 квартир. Затраты составили порядка 51 млн рублей.